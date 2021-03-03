Какие цветы дарить девушке на 8 Марта по знаку Зодиака

Овен. Эти девушки свободолюбивы, упрямые и импульсивные. Они любят все яркое, дорогое и со вкусом. Отличным вариантом для них станет пышный букет из ярко-красных роз.

Телец. Представительницы этого знака Зодиака обладают сильным характером, они уверены в себе и знают, чего хотят от жизни. Цветы должны быть эффектными и стильно оформленными. Подойдут орхидеи, тюльпаны и ландыши.

Близнецы. Эти девушки любят совершенство и во всем ищут идеал. Но настроение у них очень переменчиво, поэтому ваш букет должен быть простым, но с изюминкой. Например, соедините несколько сортов цветов — тюльпаны, гвоздику и гортензию. Только делайте это с помощью флориста — ошибки быть не должно!

Рак. Романтичные девушки этого знака Зодиака любят все цветы. Но если вы действительно хотите их растрогать — выбирайте белые, светло-голубые или синие цветы. Беспроигрышным вариантом станет букет из белых лилий.

Лев. Эти девушки любят все роскошное и помпезное. Лучшим букетом для них станет огромная охапка крупных роз, которые должны быть одна к одной и в идеальном состоянии.

Дева. Девушки этого знака Зодиака очень практичные, поэтому вместо букета подарите им лучше цветок в горшке. Он не завянет через неделю, а будет долго радовать вашу девушку, напоминая о вас. Выберите гиацинт или экзотическую орхидею и она останется в восторге.

Весы. Эти девушки настоящие романтики, которые любят стиль и элегантность. Выбирайте для них букет из лилий, хризантем или астр и обязательно в пастельных тонах.

Скорпион. Представительницы этого знака зодиака очень чувственные, поэтому букет должен быть максимально нежным и совсем не кричащим. Ландыши, ромашки, пионы подойдут и все без лишней упаковки и тем более фольги.

Стрелец. Эти девушки не любят церемониться и что-то придумывать, потому что прямо говорят о том, что они хотят. Стрельцы оценят что-то экзотическое и неординарное. Например гипсофилы, покрашенные в цвета радуги, или гортензию ярко-синего цвета.