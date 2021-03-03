7-летняя девочка начала продавать лимонад, чтобы собрать себе деньги на операции на мозге

Первая операция на мозге назначена на 8 марта 2021 года в бостонской детской больнице. Элизабет и Лайза признались, что с трудом сохраняют оптимизм, но надеются, что все будет хорошо. Элизабет в одиночку воспитывает двоих детей — кроме Лайзы у нее еще есть трехлетний сын Финли. Женщина не может потянуть все расходы на перелеты, проживание в другом штате и лечение.