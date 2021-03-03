7-летняя девочка начала продавать лимонад, чтобы собрать себе деньги на операции на мозге
Мама Лайзы, Элизабет, работает в пекарне Savage’s, которая досталась ей по наследству от семьи. Здесь продают свежие булочки и печенье, а еще домашний лимонад, который готовит девочка. Напиток пользуется популярностью у жителей городка — не только из-за восхитительного вкуса, но и потому что это поможет Лайзе собрать деньги для операций на мозге.
О болезни девочки семья узнала не так давно. Утром 30 января 2021 года у Лайзы произошел припадок. Нейрохирурги диагностировали у девочки шизэнцефалию — порок развития коры головного мозга; дуральную артериовенозную фистулу — сосудистую патологию, и аневризму. По признанию врачей, диагноз Лизы встречается крайне редко.
По словам Элизабет, Лайзе всегда нравилось продавать лимонад. Иногда она угощает прохожих бесплатно — просто потому что ей нравится радовать людей. Элизабет сравнила ситуацию дочери с известной пословицей, которая звучит так: “Если жизнь подкидывает тебе лимоны, сделай из них лимонад”.
Первая операция на мозге назначена на 8 марта 2021 года в бостонской детской больнице. Элизабет и Лайза признались, что с трудом сохраняют оптимизм, но надеются, что все будет хорошо. Элизабет в одиночку воспитывает двоих детей — кроме Лайзы у нее еще есть трехлетний сын Финли. Женщина не может потянуть все расходы на перелеты, проживание в другом штате и лечение.
Стараниями неравнодушных людей удалось собрать более 280 тысяч долларов на платформе Mightycause.
Источник: CHIPS Journal