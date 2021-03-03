ФОТО И ВИДЕО | Эстонский рэпер Томми Кэш и adidas Originals представили самые длинные кроссовки в мире

В своем инстаграм рэпер показал своё с Аdidas детище поближе.

В анонсе коллаборации музыкант позирует в очень длинных кроссовках длиной около метра каждый: удлиненные “суперстары” имеют более 40 люверсов для шнурков, один кроссовок в паре белый, а другой — черный, а на пятке есть автограф музыканта.

Сам Томми Кэш рассказал, что пару из совместной коллекции можно выиграть в ходе раффла в приложении adidas — победителей будет трое, их определят 3 марта, когда кроссовки поступят в продажу.

На самом деле счастливчикам достанутся, да и в продажу поступят Superstar привычной длины — удивительная длинная пара была создана только для рекламной кампании.

Тем не менее в остальном они будут такими же — черными и белыми в одной паре. “Во мне одновременно живут и ангел, и дьявол — две противоположности, которые постоянно борются друг с другом. Так зачем же скрывать одну из сторон своей личности” — так Кэш прокомментировал выбор расцветки.