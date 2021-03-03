ФОТО | Женственные платья и идеальные сочетания: награжденная президентом дизайнер Лилли Яхило представила коллекцию весна-лето

Созданная в середине второй волны коронавируса, весенне-летняя коллекция излучает покой, гармонию и тепло, а цветовая палитра в нейтральных, “земных” тонах греет душу.

В коллекции использовано много натуральных тканей — роскошные блузки из инновационного итальянского жатого хлопка, идеально сочетающиеся с костюмами из шелка-сырца и хлопкового волокна.

Японская легкая жаккардовая ткань из смеси хлопка и шелка, которая была тепло встречена прошлым летом, в этом сезоне воплотилась в в клетчатые модели платьев, которые идеально подходят как для пляжа, так и для домашнего сада. Важную роль в коллекции играют фактурные ткани, очарование которых особенно очевидно при ближайшем рассмотрении.

“Хотя наш козырь — это хорошо сидящие платья, для меня эта коллекция определенно отличается обилием элементов, которые можно комбинировать. Северное лето нестабильно, поэтому я представила, как можно стилизовать блузки, юбки и жакеты в соответствии с потребностями и погодой. Прошлым летом меня очень вдохновило участие в симпозиуме экологического искусства TAKKK, где я исследовала природу советской спецодежды, поэтому в эту коллекцию вошли куртки-блузки в стиле ретро. Это унисекс-изделия, что выражается как в силуэте, так и, например, в расположенной спереди застежке и обилии карманов. В платьях этого сезона особое внимание уделяется рукавам, что, я думаю, многим понравится”, — представляет новую коллекцию Лилли Яхило.

Идея фотопрезентации коллекции принадлежит креативному директору из Лондона Хелен Сирбил, которая также является автором дизайнов цветочных инсталляций, представленных в кадре. "Идея возникла во время карантина в Лондоне прошлой весной, когда я начала каждую неделю заказывать на дом цветы и фотографировать их. Меня настолько увлекла современная икебана, что возникло огромное желание попробовать ее в большем масштабе. Скульптурная одежда из новой коллекции Лилли образует гармоничную композицию с цветами".