За первые два месяца этого года 20 детей в Эстонии пытались покончить жизнь самоубийством(1)
Как сообщают радионовости ERR, за весь прошлый год в Эстонии по собственной воле ушли из жизни 12 несовершеннолетних.
Как отметила работающая на горячей линии специалист Департамента социального страхования Анастасия Козицына, основные жалобы детей — это проблемы коммуникации со взрослыми и сверстниками. По мнению специалистов, чтобы избежать трагедии, нельзя оставлять детей надолго наедине с компьютером, необходимо уделять им внимание, занимать их время каким-то хобби и ни в коем случае не замалчивать, если у ребенка появляются суицидальные наклонности.
Для психологической помощи детям в Эстонии круглосуточно работает телефонная линия 116 111 и сайт lasteabi.ee. Если проблема углубляется, то дополнительную психологическую помощь от специалиста можно получить в районной управе.
Полностью радиосюжет можно послушать ниже: