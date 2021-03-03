За первые два месяца этого года 20 детей в Эстонии пытались покончить жизнь самоубийством

Как сообщают радионовости ERR, за весь прошлый год в Эстонии по собственной воле ушли из жизни 12 несовершеннолетних.

Как отметила работающая на горячей линии специалист Департамента социального страхования Анастасия Козицына, основные жалобы детей — это проблемы коммуникации со взрослыми и сверстниками. По мнению специалистов, чтобы избежать трагедии, нельзя оставлять детей надолго наедине с компьютером, необходимо уделять им внимание, занимать их время каким-то хобби и ни в коем случае не замалчивать, если у ребенка появляются суицидальные наклонности.