Я – мама
03.03.2021, 12:52

За первые два месяца этого года 20 детей в Эстонии пытались покончить жизнь самоубийством

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Photo by Maria Eduarda Loura Magalhães Tavares from Pexels
За первые два месяца этого года в Таллиннскую детскую больницу поступило 20 детей, которые пытались покончить жизнь самоубийством, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

Как сообщают радионовости ERR, за весь прошлый год в Эстонии по собственной воле ушли из жизни 12 несовершеннолетних.

Как отметила работающая на горячей линии специалист Департамента социального страхования Анастасия Козицына, основные жалобы детей — это проблемы коммуникации со взрослыми и сверстниками. По мнению специалистов, чтобы избежать трагедии, нельзя оставлять детей надолго наедине с компьютером, необходимо уделять им внимание, занимать их время каким-то хобби и ни в коем случае не замалчивать, если у ребенка появляются суицидальные наклонности.

Для психологической помощи детям в Эстонии круглосуточно работает телефонная линия 116 111 и сайт lasteabi.ee. Если проблема углубляется, то дополнительную психологическую помощь от специалиста можно получить в районной управе.

Полностью радиосюжет можно послушать ниже:

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