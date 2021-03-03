Можно ли забеременеть при помощи смартфона? Приложения для планирования семьи выясняют, кто надежнее

Владельцы Clue на это отвечают, что американские регуляторы сочли их мобильное приложение по расчету дней, подходящих для зачатия, безопасным и эффективным.

Приложение Clue будет доступно пользователям в США уже в этом году,

Принцип обоих аппов заключается в том, что они предлагают альтернативу классическим средствам предохранения, указывая дни, в которые, по их расчетам, вероятность забеременеть выше всего.

Разумеется, эти вычисления зависят от индивидуального цикла пользовательницы.

Natural Cycles взимает со своих пользователей плату за подписку на их услуги, Clue будет брать деньги за доступ к дополнительным возможностям в уже существующем приложении, отслеживающем менструальный цикл.

В Clue утверждают, что их приложение при ежедневном использовании предупреждает нежелательную беременность с надежность в 92%.

Natural Cycles дает гарантию в 93% - такую же, как у оральных контрацептивов.

"Клинические испытания Clue Birth Control были проведены исследователями Джорджтаунского университета с применением лучших практик такого рода, и их результаты появились в рецензируемой публикации", - заявила официальная представительница Clue.

По ее словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) провело собственную тщательную проверку этих клинических испытаний и заявленной эффективности приложения.

Как говорят в британской Национальной системе здравоохранения (NHS), семейное планирование можно весьма эффективно осуществлять и естественным путем, но для этого требуются навыки и усердие, к тому же такая практика не защищает от болезней, передающихся половым путем.

"Если вы хотите продолжать заниматься сексом во время, когда есть шанс забеременеть, вам необходимо пользоваться контрацептивами, такими как презервативы, диафрагмы и противозачаточные колпачки", - говорится на вебсайте NHS, и разработчики обоих приложений полностью с этим согласны.