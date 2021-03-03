Розовая, черная, гавайская... Какую соль можно купить в Эстонии и какая самая полезная? Разбираемся с таллиннским экспертом по питанию
Поваренная соль
Поваренная соль — один из самых дешёвых и самых вредных видов соли для человека — добывается в основном из солевых отложений, в шахтах под землей. В ее составе много посторонних элементов: песок, грунт, остатки взрывчатки. В процессе обработки её обычно мелко измельчают, очищают от примесей и микроэлементов, которые присутствовали в ней при добыче с применением эмульгаторов в процессе химической обработки. Также обрабатывается реагентом, чтобы соль оставалась рассыпчатой.
Поваренная соль содержит 97-99,7% хлористого натрия и незначительное количество солей кальция, магния, калия и других. Такая соль способствует задержке жидкости в организме. Имеет максимально чистый соленый вкус.
Кошерная/кухонная соль
Грубая морская/столовая соль, к ней не добавляются никакие химические вещества. Отличается тем, что размер гранул у неё крупнее, чем у обычной соли, и форма кристаллов иная. По вкусу почти не отличается от обычной поваренной соли, но есть нюанс: её никогда не йодируют. Термин “кошерная соль” произошел от вида ее использования — ее используют для кошерования мяса, то есть, по еврейской традиции, натирания туши для удаления остатков крови (этот процесс включает в себя полоскание, замачивание и соление). При этом несмотря на свое название, кошерная соль не является кошерным продуктом. Также такую соль применяют при производстве сыра, на кухне при приготовлении блюд, консервации и выпечке хлеба. Повара считают, что лучшее применение кошерной соли — когда ею насыщают блюдо до его приготовления, добавляя кристаллы руками, пальцами захватывая щепотку соли, без использования ложки или солонки.
Йодированная соль
По сути, это обычная столовая или поваренная соль, но с добавлением йода. Согласно ГОСТу, соль йодированная может содержать в своем составе только йодат калия, хотя многие изготовители применяют для обработки соли йодид калия, химическое соединение с абсолютно другими качествами и свойствами. Важно помнить, йод быстро улетучивается из такой соли при кипячении, а также из влажной соли и открытых солонок. Остается только название.
Морская соль
Это соль, добываемая из моря, как правило, естественным путем (испарением воды под воздействием солнца) или выпариванием. Морская соль имеет невзрачный сероватый цвет, по вкусу более соленая, чем обычная столовая. Сохраняет в составе множество полезных микроэлементов: хлорид натрия, кальций, калий, бикарбонат, бромид. Но вот разновидностей ее множество: серые и розовато-серые виды морской соли из Кореи и Франции, а также черная морская соль из Индии, цвет которых определяется местными разновидностями глины и морских водорослей. Черная соль богата такими микроэлементами, как железо, йод, сера, калий и др. Из-за этого имеется серный запах и привкус железа. Очень полезна, улучшает пищеварение и задерживает жидкость меньше, чем другие виды соли.
Черная гавайская соль
Также известная как черная лавовая соль. Черная гавайская соль — это богатая микроэлементами и минералами морская соль родом с Гавайских островов, смешанная с активированным углем, куркумой и порошком из таро. Соль производится только на гавайском острове Молокаи с использованием новейших технологий и ее часто называют черной жемчужиной. Активированный уголь обладает энтеросорбирующем и дезинтоксикационным действием, благодаря чему черная соль способствует улучшению пищеварения и помогает адсорбировать яды и токсины из желудочно-кишечного тракта. Черная соль не только обладает нежным вкусом с пикантным нотками и великолепным ароматом, но и содержит более 80 полезных минералов и элементов. Соль имеет твердую структуру, мягкий вкус и уникальный аромат. Черную гавайскую соль обычно используют как финишную, а также в декоративных целях. Является самой дорогой в мире солью. Одна из моих фаворитов!
Соль кельтского моря
Также известный как sel gris (с французского — “серая соль”), кельтская морская соль собранная со дна приливных прудов у побережья Франции. Кристаллы соли добывают из-под воды — это делает крупицы соли немного как бы влажными, придает серый оттенок и приятный соленый вкус. Она превосходно подходит как приправа для рыбы и мяса, так и для выпечки. Кельтская соль богата магнием и кальцием, и их содержание чуть выше, чем у остальных разновидностей соли. Она помогает восстанавливать баланс электролитов в нашем организме, а также предотвращает мышечные спазмы. По своим свойствам серая соль очень схожа с розовой гималайской солью.
Розовая гималайская соль
Розовая соль — это разновидность каменной соли, которая приобретает свой цвет за счет микроэлементов, таких как калий, железо, магний и кальций. В такой соли может содержаться около 5% всевозможных примесей (до 84 природных минеральных элементов). Богата хлористым калием и оксидом железа. При употреблении не повышает давление. Выводит лишнюю жидкость из организма. Способ ее добычи с древних времен до наших дней ничуть не изменился — это делают вручную, а затем сушат на солнце. Розовая соль — это настоящий кладезь здоровья и пользы.
Если растворить немного соли в стакане воды, жидкость не должна поменять свой цвет. Если окрашивается в розовый, значит есть красители и этот вариант не подходит.
На мой взгляд, розовая гималайская соль — это самый бюджетный и полезный вариант соли. Конечно мнений и отзывов много, но факты говорят сами за себя:
- Ученые — химики называют бесценным сокровищем.
- Монахи в Тибете давно используют этот продукт в биоэнергетических практиках.
- Аюрведа признает продукт наиболее полезным для употребления.
Сколько соли нам требуется?
Суточное употребление соли — не более 4-5 г (примерно 1 ч. ложка без горки). Это с учетом готовых продуктов, купленных в магазине, они уже содержат соль. Однако большинство людей с одними только обработанными продуктами получает соль в количестве, уже превышающем суточную потребность.
Важно отметить, что для разных возрастных категорий, количество соли тоже разное!⠀
Новорожденные: соль недопустима в пище новорожденных малышей.
Дети 1,5-3 лет: разрешается употреблять не более 2 г хлорида натрия в день.
Дети 3-12 лет: разрешается 3-4 г продукта в сутки.
Кому нужно ограничивать количество соли?
Соль следует потреблять очень умеренно при болезнях почек и сердца, при повышенном давлении. Неумеренное употребление соли может привести к заболеваниям глаз и ухудшению зрения, к серьезным болезням желудка. Страдающим подагрой, остеоартритом, ревматоидным артритом, ревматизмом, соль нужно строго ограничивать! Также известно, что чрезмерное количество натрия в организме приводит к вымыванию кальция и может стать причиной снижения плотности костей, или остеопороза.
Как распознать скрытую соль?
Главный элемент соли (натрий), который как раз-таки и приводит к повышению давления, всегда входит в состав мяса, рыбы, сыров. Но особенного много его в копченых и вяленых продуктах, сосисках, колбасных изделиях, консервах — туда соль добавляют в качестве консерванта! Три четверти нашего ежедневного потребления соли производится на покупные продукты, в частности, хлеб, соусы и злаки.
Добавляет путаницы и тот факт, что производители на этикетках часто указывают содержание натрия, а не соли, а это значит, что соли мы потребляем больше, чем думаем.
Я рекомендую минимизировать такие продукты, а лучше вообще исключить их из рациона питания, заменить на цельные продукты!
Для чего нам нужен натрий и хлор, входящие в состав соли?
- Для передачи нервных импульсов.
- Для нормального водного обмена между клетками крови и тканей.
- Для поддержания кислотно-щелочного баланса крови.
- Для образования соляной кислоты в желудочном соке.
- Для обеспечения сокращения мышц.
Вдобавок, с помощью этих компонентов в кровь и ткани поступают глюкоза и аминокислоты.
Поэтому жить “вообще без соли” нельзя. Соль организму НУЖНА. В меру, конечно.
Какую соль выбрать, чтобы не навредить организму?
При выборе соли я все-таки советуют опираться на свои вкусовые предпочтения и бюджет, а также обращайте внимание на такие параметры, как:
- происхождение и способ добычи (от этого зависит чистота и содержание минералов);
- сорт и помол (для разных целей нужна определенная соль);
- информацию об обогащении соли какими-либо веществами. “Фито”, “с витаминами”, “без ГМО” — маркетинговые уловки;
- избегайте добавок против комкования, противослеживающие агенты, Е536- ферроцианид калия, Е535- ферроцианид натрия, комплексное соединение 2- х валентного железа. Ферроцианид калия имеет слабую токсичность, но при взаимодействии с водой в процессе реакции выделяются ядовитые газы. При нарушении технологии и превышении допустимой нормы в продукте, может представлять опасность.
Могу добавить, что любая нерафинированная морская соль является замечательным и полезным продуктом. Наслаждайтесь ею в сочетании с умным, здоровым образом жизни. А на моей кухне всегда есть розовая гималайская, морская и черная гавайская соль.
А какую соль используете вы и почему?
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Об авторе:
Татьяна Айзенштадт, практикующий нутрициолог (консультант по питанию) — специалист по превентивному образу жизни и рациону питания, занимаюсь снижением рисков, профилактикой и коррекцией состояний здоровья, а также компенсацией витаминно-минеральных дефицитов. Люблю тему ЗОЖ! Живу и дышу ею, вдохновляю, консультирую, делюсь тем, что знаю и опробовала на себе. Автор блога в Фейсбук “ЗОЖ с Татьяна Айзенштадт” и сайта со вкусными и полезными рецептами Готовь, как Танюшка.
Мой подход основан на следующих убеждениях:
- мы есть не только то, что мы едим, но и то, что мы усваиваем (в плане еды);
- настоящие изменения возможны только через осознанные перемены, маленькими шажками;
- во всем важен баланс, а в питании особенно: “Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза”!
- каждый человек уникален: только индивидуальный подход, основанный на понимании особенностей организма, образа жизни, может принести реальные длительные результаты.
Буду рада вам помочь!
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