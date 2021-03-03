Розовая, черная, гавайская... Какую соль можно купить в Эстонии и какая самая полезная? Разбираемся с таллиннским экспертом по питанию

Поваренная соль

Поваренная соль — один из самых дешёвых и самых вредных видов соли для человека — добывается в основном из солевых отложений, в шахтах под землей. В ее составе много посторонних элементов: песок, грунт, остатки взрывчатки. В процессе обработки её обычно мелко измельчают, очищают от примесей и микроэлементов, которые присутствовали в ней при добыче с применением эмульгаторов в процессе химической обработки. Также обрабатывается реагентом, чтобы соль оставалась рассыпчатой.

Кошерная/кухонная соль

Грубая морская/столовая соль, к ней не добавляются никакие химические вещества. Отличается тем, что размер гранул у неё крупнее, чем у обычной соли, и форма кристаллов иная. По вкусу почти не отличается от обычной поваренной соли, но есть нюанс: её никогда не йодируют. Термин “кошерная соль” произошел от вида ее использования — ее используют для кошерования мяса, то есть, по еврейской традиции, натирания туши для удаления остатков крови (этот процесс включает в себя полоскание, замачивание и соление). При этом несмотря на свое название, кошерная соль не является кошерным продуктом. Также такую соль применяют при производстве сыра, на кухне при приготовлении блюд, консервации и выпечке хлеба. Повара считают, что лучшее применение кошерной соли — когда ею насыщают блюдо до его приготовления, добавляя кристаллы руками, пальцами захватывая щепотку соли, без использования ложки или солонки.