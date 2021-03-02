Принц Гарри сравнил Меган Маркл с Дианой в откровенном интервью Опре Уинфри

“Я не могу даже представить, каково ей было переживать этот процесс в одиночку столько лет назад, потому что для нас это было невероятно тяжело — но мы хотя бы были вместе, — сказал Гарри о пристальном внимании британских таблоидов к принцессе Диане в последние годы ее жизни. — Я просто рад и счастлив сидеть здесь и разговаривать с вами, когда моя жена рядом со мной”.