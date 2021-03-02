Назван неожиданный предвестник рака

Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного с “барабанными палочками” при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.