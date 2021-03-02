Красота и здоровье
02.03.2021, 10:03

Назван неожиданный предвестник рака

 
РИА Новости
Photo by Anna Shvets from Pexels
Изменение формы пальцев на руках может указывать на смертельно опасное заболевание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Express и данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.

Речь идет о симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа. Это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного с “барабанными палочками” при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели.

Известно также, что постоянный кашель — один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.

Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.

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