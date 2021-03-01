Энергетические напитки вызывают чувство тревоги и приводят к депрессии

Но как выяснили авторы нового исследования, у энергетических напитков может быть дополнительный, долгосрочный и весьма зловещий эффект.

Хотя связь между потреблением таких напитков и психическими расстройствами, такими как чувство тревоги, депрессия и стресс, наблюдалась и ранее, о долгосрочных последствиях оставалось только гадать.

На этот раз ученые разработали большой опросник, который был выдан почти 900 добровольцам в возрасте 20 лет, а через два года им снова было предложено ответить на серию вопросов, в том числе касавшихся потребления энергетических напитков и психологического самочувствия.

Устранив такие факторы, как наследственная склонность к психическим расстройствам, особенности питания, употребление наркотиков и алкоголя и курение, ученые пришли к выводу о связи между потреблением энергетических напитков и увеличением уровня стресса, а у молодых людей еще и с депрессией и чувством тревоги.

При этом исследователи признают, что внешние и внутренние факторы, являющиеся предвестниками депрессии, могут вызывать у людей упадок сил и вести к увеличению потребления энергетических напитков, что, в свою очередь, усугубляет проблему. Многое, по их словам, зависит и от того, какие именно ингредиенты содержатся в каждом конкретном напитке.

Вывод ученых: несмотря на широкое и практически нерегулируемое распостранение энергетических напитков во многих странах, вредные последствия их употребления плохо изучены и требуют дополнительных исследований.