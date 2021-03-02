Доказано: видеоигры помогают бороться с депрессией(2)
Однако давайте все же прислушаемся к ученым.
Как показало недавнее исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (его результаты опубликованы в Cambridge University Press), юноши, регулярно играющие в видеоигры, почти на 25% менее склонны впадать в депрессию, чем их сверстники, такими играми не увлекающиеся.
В исследовании приимало участие более 11 тыс. подростков обоих полов в возрасте 11 лет. Ученые в течение трех лет наблюдали за их игровыми привычками в интернете и пришли к выводу, что мальчики, игравшие в сети по меньшей мере раз в неделю, на 24,2% реже демонстрировали симптомы депрессии.
Любопытно, что хотя сами видеоигры не ассоциируются с ухудшением психологического состояния у подростков в возрасте от 11 до 14 лет, исследователи подтвердили, что зависимость от интернета в целом может усиливать симптомы депрессии.
В любом случае из новой публикации Кембриджского университета следует, что не стоит возлагать вину за насилие в современном мире только и исключительно на видеоигры, как это часто делают ведущие СМИ.
Хотя общественность десятилетиями делала из создателей разных бродилок и стрелялок козлов отпущения, возлагая на них вину чуть ли не за все громкие трагедии, на самом деле от видеоигр все же больше пользы, чем вреда. Просто людям давно пора уже взять на себя ответственность за свои действия и вместо того, чтобы демонизировать видеоигры, постараться оценить их по достоинству.