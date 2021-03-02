Доказано: видеоигры помогают бороться с депрессией

Хотя общественность десятилетиями делала из создателей разных бродилок и стрелялок козлов отпущения, возлагая на них вину чуть ли не за все громкие трагедии, на самом деле от видеоигр все же больше пользы, чем вреда. Просто людям давно пора уже взять на себя ответственность за свои действия и вместо того, чтобы демонизировать видеоигры, постараться оценить их по достоинству.