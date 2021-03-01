Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Овен. У Овнов начинается время, когда им стоит полностью посвящать себя любви. В амурной сфере будет гораздо меньше шансов встретиться с черной полосой, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют сфокусировать свое внимание на ней. На выходных лучше побыть со второй половинкой, с родственниками и друзьями. Что касается работы, то все самые важные дела лучше успеть сделать до среды включительно. Далее силы могут покинуть этих людей.

Телец. У Тельцов 1 и 5 марта может возникнуть некоторая апатия. Полезно будет обратить внимание на занятия, которые пробуждают интерес к жизни. Также полезно будет общаться с позитивными людьми. Если окружать себя токсичными личностями и теми, кто раздражает, Тельцы быстро потеряют удачу и мотивацию. Нужно как можно больше заниматься делами по дому на выходных, а на буднях менять обстановку и соблюдать режим дня. Это очень хорошо скажется на энергетике Тельцов и на их удаче во всех сферах.