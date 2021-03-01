Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Овен. У Овнов начинается время, когда им стоит полностью посвящать себя любви. В амурной сфере будет гораздо меньше шансов встретиться с черной полосой, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют сфокусировать свое внимание на ней. На выходных лучше побыть со второй половинкой, с родственниками и друзьями. Что касается работы, то все самые важные дела лучше успеть сделать до среды включительно. Далее силы могут покинуть этих людей.
Телец. У Тельцов 1 и 5 марта может возникнуть некоторая апатия. Полезно будет обратить внимание на занятия, которые пробуждают интерес к жизни. Также полезно будет общаться с позитивными людьми. Если окружать себя токсичными личностями и теми, кто раздражает, Тельцы быстро потеряют удачу и мотивацию. Нужно как можно больше заниматься делами по дому на выходных, а на буднях менять обстановку и соблюдать режим дня. Это очень хорошо скажется на энергетике Тельцов и на их удаче во всех сферах.
Близнецы. У каждого из Знаков есть своя темная сторона. Темные стороны Близнецов могут начать проявляться с 4 числа, когда Марс окажется в их Знаке Зодиака. Красная планета внесет смуту в их жизни, приведет к потере продуктивности. С другой стороны, будет больше поводов посвятить себя семье и любимому человеку. Это идеальная неделя для домашних посиделок. Если Близнецы одиноки, то не стоит сейчас искать любовь. Лучше сфокусироваться на помощи родителям и на встречах с друзьями. Близнецам стоит уделить внимание тем, кто этого заслуживает.
Рак. Счастье - это не только те моменты, когда мы что-то получаем. Это еще и моменты избавления от всего лишнего. Астрологи советуют начинать эту неделю с уборки, заниматься домашними делами. Дорогостоящие покупки лучше приостановить. Большой успех ждет Раков, которые работают с людьми, - психологов, учителей, врачей, консультантов. Находить общий язык будет гораздо проще. Звезды им в этом помогут.
Лев. У Львов в четверг и пятницу возможно появление на горизонте неприятных людей. Велика вероятность того, что старые враги активизируются и захотят отомстить Львам за прошлые обиды. Большую осторожность стоит проявлять тем, кто из-за работы вынужден вести переговоры со сложными людьми. Если принимать близко к сердцу все то, что они говорят, можно уйти в негатив и потерять удачу. Избавиться от негатива Львам помогут физические упражнения, спорт. Не нужно рассказывать о своих проблемах близким.
Дева. Звезды и планеты на их стороне, поэтому им повезет во всех сферах жизни. Также Вселенная откроет им знания о завтрашнем дне, усилит их интуицию. Это очень благоприятная неделя для планирования дел, для покупок и осуществления мечты. Конец недели можно посвятить чему угодно - отдыху или работе, общению или уединению. Выбор только за самими Девами. Нужно делать то, что приносит им счастье, заставляет улыбаться и идти вперед.
Весы. На этой неделе у Весов будет очень много ярких и позитивных моментов, но также есть шанс встретиться с трудностями и разочарованием. Отличным лекарством от стресса будут увлечения и хобби. На выходных полезной станет финансовая активность. Можно заниматься покупками, починкой старых вещей, потратить деньги на подарки близким. Выходные подходят для романтики.
Скорпион. У Скорпионов ожидается время больших побед на всех фронтах. Самое главное - в начале недели избавиться от негатива и достичь гармонии. Пришла пора изменить отношение к себе и к миру. На этой неделе для Скорпионов начнется время больших и позитивных изменений. Даже если на первый взгляд покажется, что удача поворачивается спиной, это не так. С понедельника по воскресенье будет важен каждый шаг, каждое слово и каждая мысль. Нужно поддерживать в себе огонь и энтузиазм.
Стрелец. Стрельцам начать неделю стоит с создания благоприятной атмосферы в доме. Нужно держать родные стены в чистоте и порядке, чтобы был порядок и в делах, в работе. Звезды усилят интуицию Стрельцов, поэтому им станет проще принимать серьезные решения. Это идеальная неделя для смены работы, для деловых знакомств и открытия бизнеса. Также звезды помогут Стрельцам в создании новых отношений. Обаяние и харизма этих людей выйдут на совершенно новый уровень.
Козерог. Козерогам стоит сфокусироваться на сфере любви. Чтобы избежать разочарования в людях, астрологи советуют избавиться от иллюзий. Нужно принимать людей такими, какие они есть, помня о том, что идеальных людей не бывает. У Козерогов появится шанс найти вторую половинку. Тем, кто уже состоит в отношениях, стоит помнить, что все мы временами бываем не идеальными. На этой неделе один из самых полезных жизненных навыков - умение быстро забывать негатив и не зацикливаться на неприятностях и обидах.
Водолей. На этой неделе звезды и планеты помогут найти свое призвание Водолеям, которые не могут определиться с работой. Вполне возможно, что Вселенная откроет людям этого Знака новые двери, подскажет наикратчайший путь к счастью. 4 марта может стать тревожным днем. Конец недели лучше посвятить урегулированию разногласий, направив вектор мыслей на поиски компромиссов. Гибкость характера - путь к успеху. Астрологи отмечают, что на этой неделе Водолеи смогут найти потерянные ранее вещи.
Рыбы. Рыбам стоит начать неделю с уборки по правилам фэн-шуй. Это поможет им привлечь больше успеха в свою жизнь. Ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов дома и на работе, поэтому не стоит упиваться раздражением. Если кто-то попросит прощения, это будет искренне. Инвестировать свое время можно как в работу, так и в семью, в домашние дела. Самое главное сейчас - правильно расставить приоритеты. Все хорошее начинается с малого, так что нужно лишь начать, а остальное пойдет как по маслу.
По материалам сайта dailyhoro.ru