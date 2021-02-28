Бывшие сотрудники Hermès получили тюремные сроки за изготовление подделок

Виновные, девять из которых являются бывшими сотрудниками Hermès, приговорены к тюремному заключению на срок до шести лет. Сумки были произведены в период с 2008 по 2012 год. За это время на секретных мастерских во Франции и Гонконге было произведено примерно 400 кошельков. Еще 800 — сделали в рамках программы для сотрудников, которая позволяет работникам Hermès изготавливать сумки для личного пользования.