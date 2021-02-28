28.02.2021, 15:38
Бывшие сотрудники Hermès получили тюремные сроки за изготовление подделок
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Парижский суд обвинил 23 человека, участвовавших в многолетней операции, в результате которой были произведены сотни поддельных сумок Hermès, сообщает "Бюро 24/7" со ссылкой на Hypebae.
Виновные, девять из которых являются бывшими сотрудниками Hermès, приговорены к тюремному заключению на срок до шести лет. Сумки были произведены в период с 2008 по 2012 год. За это время на секретных мастерских во Франции и Гонконге было произведено примерно 400 кошельков. Еще 800 — сделали в рамках программы для сотрудников, которая позволяет работникам Hermès изготавливать сумки для личного пользования.
Согласно отчету WWD, Hermès было обещано 10,4 миллиона евро в качестве компенсации ущерба, причиненного поддельными сумками. Hermès пока не прокомментировал приговор.
Ранее стало известно, что выручка Hermès выросла на 12,3% за четвертый квартал 2020 года. Общий объем продаж компании в четвертом квартале составил 2,1 миллиарда евро.