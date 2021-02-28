Чего хотят женщины от мужчин и наоборот? Объясняет психотерапевт

Что нужно мужчинам



Чтобы вы были красивой. Для него - точно. Есть такие адские перчилы с гигантским чувством собственной важности, которым надо, чтобы вы были красивая сразу для всех (с эталонными характеристиками). У них с головой, конечно, не все хорошо, но - вот. Что хотите, то и делайте. И таких немало. Он вашей красотой и сексапильностью будет невидимо "делать" всех остальных мужиков, у которых на вас слюнки текут.

Чтобы напоминали маму. Вам нужно быть примерно такой же непостижимой женщиной, по тем же функциям и качествам, как его мама. Если вы маму его ему не напомните, он быстро исчезнет из вашей жизни.

Доверие и принятие с их слабостями дома, чтобы быть в безопасности. Даже если он домой таскает по 5 мамонтов за раз и его боятся все в округе, дома он уязвим и открыт. И предпочитает чувствовать себя принятым, даже если не прав. Отвержение - это почти как серпом по причинам бытия.

Признание. Поддержка и синхронность взглядов, чтобы чувствовать тыл за спиной и набираться сил (а завтра снова в бой, доказывать и делать себя среди других таких же дельцов).

Достаточная свобода для самореализации в социуме, чтобы "делать" свой мужской успех.

Что нужно женщине

Чтобы к нему можно было прилепиться. В этой прилепленности, привязанности, безопасном соприкосновении возможно движение любви и заботы. Как они задвигаются - вопрос другой и зависит от текущих потребностей/возможностей людей. И можно, конечно, всю жизнь догонять своего сваливающего в горизонт нервного Авося, это тоже выбор.

Чтобы он был в чем-то поресурснее, чем она. Деньги, тело, статус, дарование, успех, поставленный удар, ученая степень и титул принца - чем женщина желает быть защищена и продвинута вперед и повыше за счет мужчины, можно выяснить только у нее.

Чтобы можно было спокойно идти слегка за ним по отношению к социуму. Это не про иждивение, это про голову на плечах в вопросе "кто будет отцом моих детей". Она ему тоже отдаст очень много тепла и нежности.