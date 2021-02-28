Чего хотят женщины от мужчин и наоборот? Объясняет психотерапевт(5)
Что нужно мужчинам
Чтобы вы были красивой. Для него - точно. Есть такие адские перчилы с гигантским чувством собственной важности, которым надо, чтобы вы были красивая сразу для всех (с эталонными характеристиками). У них с головой, конечно, не все хорошо, но - вот. Что хотите, то и делайте. И таких немало. Он вашей красотой и сексапильностью будет невидимо "делать" всех остальных мужиков, у которых на вас слюнки текут.
Чтобы напоминали маму. Вам нужно быть примерно такой же непостижимой женщиной, по тем же функциям и качествам, как его мама. Если вы маму его ему не напомните, он быстро исчезнет из вашей жизни.
Доверие и принятие с их слабостями дома, чтобы быть в безопасности. Даже если он домой таскает по 5 мамонтов за раз и его боятся все в округе, дома он уязвим и открыт. И предпочитает чувствовать себя принятым, даже если не прав. Отвержение - это почти как серпом по причинам бытия.
Признание. Поддержка и синхронность взглядов, чтобы чувствовать тыл за спиной и набираться сил (а завтра снова в бой, доказывать и делать себя среди других таких же дельцов).
Достаточная свобода для самореализации в социуме, чтобы "делать" свой мужской успех.
Что нужно женщине
Чтобы к нему можно было прилепиться. В этой прилепленности, привязанности, безопасном соприкосновении возможно движение любви и заботы. Как они задвигаются - вопрос другой и зависит от текущих потребностей/возможностей людей. И можно, конечно, всю жизнь догонять своего сваливающего в горизонт нервного Авося, это тоже выбор.
Чтобы он был в чем-то поресурснее, чем она. Деньги, тело, статус, дарование, успех, поставленный удар, ученая степень и титул принца - чем женщина желает быть защищена и продвинута вперед и повыше за счет мужчины, можно выяснить только у нее.
Чтобы можно было спокойно идти слегка за ним по отношению к социуму. Это не про иждивение, это про голову на плечах в вопросе "кто будет отцом моих детей". Она ему тоже отдаст очень много тепла и нежности.
Чтобы мужчина понимал необходимость распоряжаться ресурсами в интересах пары, защитить женщину своими ресурсами от неблагополучия. Вот это все милое ухаживание с цветами - это как сказать "я готов нести блага тебе", это ясно на интуитивном уровне. Так что не снижайте важность заходов с букетами!
Чтобы мыслили в одном направлении. А то этот поход с мужчиной по жизни будет в разные стороны. Мезальянсные браки - это не просто.
Чтобы он видел ее той, кем она видит себя. И видеть его близко к его видению себя. Та, кому надо быть женой, не согласится на предложенную роль мамы, дочери, карманной собачки и т.д. Поиграть можно в любое смещение, но только недолго.
Чтобы он выбрал, и первым. Без объяснения вот этого выбора именно этого человека супругом (уникальный статус) с обеих сторон здоровой пары не состоится. Сначала с выбором приходит мужчина, женщина делает выбор после него. Просто смотрит и улыбается. Не принуждает, не выпытывает номер телефона... Первый шаг - его.
Конечно, женщины разные, как и мужчины. И каждый в этот список внесет что-то свое или вычеркнет, но основные моменты останутся, а детали можете обсудить.