Вредно ли вставать рано утром?

Кроме того, у людей могут быть личные причины начать рано: энтузиазм и интерес к работе поднимают их с кровати.

Исследования также показали , что ранний подъем и успех могут быть связаны. Люди, которые рано просыпаются, больше соответствуют традиционному корпоративному расписанию, и как правило, более активны.

Например, меньше отвлекающих факторов в раннее время: дети и соседи спят, телефон не разрывается от сообщений и звонков.

Их много — по крайней мере, по мнению всех, кто встает с рассветом.

Опра Уинфри просыпается каждый день в 06:02 для размышлений, медитации и зарядки перед началом работы в девять утра. А вот актер Марк Уолберг встает в 02:30, чтобы начать тренироваться, играть в гольф, молиться и оздоравливаться в криокамере (не рекомендуем повторять такое у себя дома!).

Генеральный директор Apple Тим Кук встает в 03:45, чтобы проверить электронную почту в Калифорнии раньше, чем это смогут сделать его коллеги с Восточного побережья (у которых в этот момент 06:45).

Но важно помнить: ранний подъем не обязательно означает мгновенный успех в офисе. В зависимости от человека, это может даже навредить.

Хитрость заключается в том, чтобы найти распорядок, соответствующий вашей ситуации. Вы можете быть более внимательными и иметь лучшие когнитивные способности днем.

Всем ли подходит рано вставать?

Нет. Все зависит от ваших генов.

Существует более 350 (!) генетических факторов, которые влияют на то, будут ли люди чувствовать себя лучше утром или вечером.

Было проведено множество исследований, согласно которым некоторые люди с биологической точки зрения будут чувствовать себя бодрее в разное время дня.

Худший сценарий — если ранний подъем означает недосып. Жертвоприношение сна ведет к многим негативным последствиям. Вы становитесь капризными, менее внимательными, беспокойными, повышается риск увеличения веса (чем меньше спим — тем больше едим), появления сердечных заболеваний и повышения артериального давления.

Для вашего здоровья и продуктивности важнее полноценно выспаться, а также ложиться и вставать в одно и то же время каждую ночь.

Как мне понять, во сколько лучше вставать?