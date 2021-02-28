Вредно ли вставать рано утром?
Генеральный директор Apple Тим Кук встает в 03:45, чтобы проверить электронную почту в Калифорнии раньше, чем это смогут сделать его коллеги с Восточного побережья (у которых в этот момент 06:45).
Опра Уинфри просыпается каждый день в 06:02 для размышлений, медитации и зарядки перед началом работы в девять утра. А вот актер Марк Уолберг встает в 02:30, чтобы начать тренироваться, играть в гольф, молиться и оздоравливаться в криокамере (не рекомендуем повторять такое у себя дома!).
В чем преимущества раннего подъема?
Их много — по крайней мере, по мнению всех, кто встает с рассветом.
Например, меньше отвлекающих факторов в раннее время: дети и соседи спят, телефон не разрывается от сообщений и звонков.
Исследования также показали, что ранний подъем и успех могут быть связаны. Люди, которые рано просыпаются, больше соответствуют традиционному корпоративному расписанию, и как правило, более активны.
Кроме того, у людей могут быть личные причины начать рано: энтузиазм и интерес к работе поднимают их с кровати.
Но важно помнить: ранний подъем не обязательно означает мгновенный успех в офисе. В зависимости от человека, это может даже навредить.
Всем ли подходит рано вставать?
Нет. Все зависит от ваших генов.
Существует более 350 (!) генетических факторов, которые влияют на то, будут ли люди чувствовать себя лучше утром или вечером.
Было проведено множество исследований, согласно которым некоторые люди с биологической точки зрения будут чувствовать себя бодрее в разное время дня.
Худший сценарий — если ранний подъем означает недосып. Жертвоприношение сна ведет к многим негативным последствиям. Вы становитесь капризными, менее внимательными, беспокойными, повышается риск увеличения веса (чем меньше спим — тем больше едим), появления сердечных заболеваний и повышения артериального давления.
Для вашего здоровья и продуктивности важнее полноценно выспаться, а также ложиться и вставать в одно и то же время каждую ночь.
Как мне понять, во сколько лучше вставать?
Понятно, что есть люди с детьми, животными, нормированным рабочим графиком и необходимостью принимать лекарства каждые несколько часов. В данном случае мы даем совет людям, у которых существует возможность экспериментировать с распорядком дня.
Обратите внимание на то, когда вы чувствуете себя наиболее уставшим и наиболее бодрым. Находясь в отпуске, запишите, когда вы засыпаете и просыпаетесь естественным образом. Постарайтесь синхронизировать свое рабочее расписание с этим временем — именно так вы получите большую часть своей природной энергии на предстоящий день.
Если же вставать рано хочется, но пока тяжело
Переходите к изменениям постепенно. Попробуйте каждую неделю ложиться и вставать на 15 минут раньше, чем на предыдущей.
Не забывайте ложиться спать настолько рано, чтобы выполнять свою норму по сну. Со временем организм привыкает к выработанной системе, немного погодя вы будете вставать в нужный час без будильника и чувствовать себя выспавшимся и бодрым.
Так вредит ли моему здоровью вставать рано утром?
Если вы всю жизнь считаете себя совой, и каждый утренний подъем на работу приносит мучения, он будет вреден для вашего здоровья только по одной причине: если вы поспали слишком мало.
В остальном выбор остается за вами. Действительно, с биологической точки зрения кто-то более продуктивен утром, кто-то же днем или вечером. Если у вас есть возможность поэкспериментировать с распорядком дня — понаблюдайте за собой.
Если же в девять утра вы должны быть как штык на работе, сделайте ранний подъем системным и комфортным для вашего организма — ложитесь в кровать в одно и то же время для того, чтобы выполнять свою норму по сну.