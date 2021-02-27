Что обещают звезды в первый месяц весны? Гороскоп на март 2021 года

Овен. У Овнов март будет таким, каким его видит большинство людей, - временем любви, ярких эмоций, расцвета чувств. Конечно же, это далеко не все. Овнам повезет и в финансовой сфере, поэтому они могут ожидать внеплановых поступлений денежных средств, выигрышей в лотерею, возвращения долгов. Но самое главное - то, что планеты помогут Овнам в реализации идей и желаний. Нужно прислушаться к сердцу и понять, чего оно хочет больше всего на свете.

Телец. Тельцов часто относят к самым грубым и конфликтным знакам Зодиака. В марте 2021 года таких людей удача может обходить стороной. Чтобы улучшить свое положение в бизнесе и на работе, Тельцам стоит избавиться от желания мстить каждому, кто переходит им дорогу. Самолюбие - это хорошо, но в меру. Нужно найти золотую середину. Астрологи отмечают, что все плохие поступки людей в начале весны будут иметь последствия.

Близнецы. В марте Близнецам всегда везет, а в этот раз повезет вдвойне. Тем, у кого есть проблемы в любовной сфере, Венера поможет их решить максимально быстро и эффективно. Так или иначе, но любой шаг Близнецов будет сопровождаться помощью ночных светил. Они не останутся без мотивации и веры в себя. Также Близнецов ожидает помощь со стороны родственников, друзей и коллег.

Рак. Мощная и позитивная энергия планет поможет Ракам получать то, чего они хотят. Этим людям нужно лишь верить в себя и иметь амбиции, цели. Март - идеальное время для повышения авторитета в бизнесе и на работе. Многих людей этого Знака будет ожидать повышение по службе. Вторая половина месяца идеально подойдет для дорогостоящих покупок.

Лев. Все, что необходимо для счастья Львам, - начинать каждый день с позитивной ноты. Месяц подходит для развития уже начатых проектов. Если они буксовали, то в марте все изменится. Также астрологи рекомендуют не тратить свое время зря. Второстепенные задачи и дела пока подождут. Лучше сфокусироваться на самом важном. Многие эксперты считают, что Львам сейчас нужно помогать близким.