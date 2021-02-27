Что обещают звезды в первый месяц весны? Гороскоп на март 2021 года
Овен. У Овнов март будет таким, каким его видит большинство людей, - временем любви, ярких эмоций, расцвета чувств. Конечно же, это далеко не все. Овнам повезет и в финансовой сфере, поэтому они могут ожидать внеплановых поступлений денежных средств, выигрышей в лотерею, возвращения долгов. Но самое главное - то, что планеты помогут Овнам в реализации идей и желаний. Нужно прислушаться к сердцу и понять, чего оно хочет больше всего на свете.
Телец. Тельцов часто относят к самым грубым и конфликтным знакам Зодиака. В марте 2021 года таких людей удача может обходить стороной. Чтобы улучшить свое положение в бизнесе и на работе, Тельцам стоит избавиться от желания мстить каждому, кто переходит им дорогу. Самолюбие - это хорошо, но в меру. Нужно найти золотую середину. Астрологи отмечают, что все плохие поступки людей в начале весны будут иметь последствия.
Близнецы. В марте Близнецам всегда везет, а в этот раз повезет вдвойне. Тем, у кого есть проблемы в любовной сфере, Венера поможет их решить максимально быстро и эффективно. Так или иначе, но любой шаг Близнецов будет сопровождаться помощью ночных светил. Они не останутся без мотивации и веры в себя. Также Близнецов ожидает помощь со стороны родственников, друзей и коллег.
Рак. Мощная и позитивная энергия планет поможет Ракам получать то, чего они хотят. Этим людям нужно лишь верить в себя и иметь амбиции, цели. Март - идеальное время для повышения авторитета в бизнесе и на работе. Многих людей этого Знака будет ожидать повышение по службе. Вторая половина месяца идеально подойдет для дорогостоящих покупок.
Лев. Все, что необходимо для счастья Львам, - начинать каждый день с позитивной ноты. Месяц подходит для развития уже начатых проектов. Если они буксовали, то в марте все изменится. Также астрологи рекомендуют не тратить свое время зря. Второстепенные задачи и дела пока подождут. Лучше сфокусироваться на самом важном. Многие эксперты считают, что Львам сейчас нужно помогать близким.
Дева. Начало марта может быть наполнено негативом - неприятными новостями и проблемами. Примерно к 5-6 марта ситуация изменится к лучшему. Остаток месяца будет крайне перспективным. В любви Дев ожидают большие победы, потому что звезды сделают их более привлекательными в глазах противоположного пола. Все, что понадобится для успеха Девам, - это капелька терпения и юмора. Звезды помогут им разобраться с внутренними противоречиями и страхами.
Весы. Весам стоит помнить о том, что разговоры играют против них. Пустые слова не имеют никакого смысла и не приводят ни к чему хорошему. Гораздо важнее действовать и не лениться. Что касается личной жизни, то тут у Весов все будет в полном порядке. Им удастся помириться с близкими и перевести отношения на новый уровень. В марте можно играть свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека, флиртовать и заниматься поисками второй половинки.
Скорпион. Начать весну Скорпионам лучше с уборки дома. Это в значительной степени улучшит перемещение энергетических потоков, приведет к гармонизации отношений с близкими, укрепит иммунитет и в целом поднимет настроение. Начинать весну лучше с обновлений. Можно купить новую одежду, сделать небольшой ремонт, поменять прическу, познакомиться с новыми людьми. Астрологи отмечают, что велика вероятность найти новую работу или новые увлечения, которые в будущем могут стать источниками дохода.
Стрелец. Стрельцы могут быть самими собой. Звезды благоволят путешествующим, жаждущим знаний людям. В любви Стрельцам стоит полагаться на свою интуицию. Это подходящее время для начала активных занятий спортом, для поисков себя. Нужно заботиться о своем здоровье, вырабатывая новые полезные привычки и избавляясь от вредных и ненужных. Астрологи советуют начинать с малого, чтобы не перегореть и не отказаться от затеи.
Козерог. Козерогам стоит бороться за свои мечты, цепляясь за каждую удобную возможность. Им нужно всегда оставаться в тонусе, но силы их будут не бесконечны. Усталость в любом случае настигнет этих людей. В такие моменты астрологи советуют им бросать все дела и релаксировать. Если работа связана с интеллектуальной деятельностью, нужно заниматься спортом. Если это физическая работа, нужно почитать книгу или заняться другими видами саморазвития. Март идеально подходит для дорогостоящих покупок.
Водолей. Водолеям в марте будет улыбаться удача практически во всех сферах. Самое главное для этих людей - не принимать единоличных решений в семейных делах. Начало весны благоволит духовному росту, поэтому можно заниматься духовными практиками. Звезды помогут Водолеям в визуализации желаний. Не исключено, что Водолеи смогут в марте найти для себя новых гуру и наставников. Эти люди вдохновят их на новые подвиги, помогут обрести уверенность в себе.
Рыбы. Первые две декады месяца будут крайне удачными для новых начинаний, поисков новой работы и покупок. Можно побаловать себя чем-то приятным, развлечься с друзьями и родственниками, повеселиться. Последние десять дней месяца лучше посвятить любви, домашним делам. Не стоит в эти дни рисковать, отправляться в дальние путешествия на автомобиле. Рыбам стоит начать следить за рационом и режимом дня, потому что от этого будет зависеть их эффективность.