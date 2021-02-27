ФОТО | Фатиновые юбки — снова в моде! 15 cамых актуальных моделей и образов на весну от стилиста и блогера RusDelfi

Хотим больше объёма — выбираем асимметричные ярусы. И уделяем особое внимание другим элементам образа. Уравновешиваем объём плотными тканями сверху, даже если это джемпер, он не должен быть тонким и обтягивающим.

Полностью женственные образы тоже можно собирать, но тут нужно выдерживать стиль. Смотрите: выглядит прекрасно, но немного ретро.

Кроме того, актуальные юбки потеряли объём. Многослойные юбки принцессы можно, разумеется, носить, но актуально смотрятся длинные, а образ в целом требует тщательной стилизации.

Сейчас мы тоже носим преимущественно миди — но только оно удлинилось, и если раньше юбка миди была чуть ниже колена, актуальная сейчас длина ближе к макси, до середины икры и ниже.

Как всегда, не спешим утверждать, что мода повторяется. “Опять фатиновые юбки” совсем не такие, как были в моде пару лет назад. Помните? Многослойные, пышные, миди.

Отдельно: актуально носить (полу)прозрачную юбку без подкладки, чтобы было видно всё! Разумеется, под юбкой в этом случае не обычное нижнее бельё, а плотные шортики, которые сидят идеально на ягодицах и ни при каких условиях не “убегут”. Ну и верх наряда при этом максимально закрытый! Рискнёте?

А можно наоборот, надеть такую юбку на брюки. Как на плотные леггинсы или скинни, так и на широкие свободные. Тоже достаточно смелое решение.

Подведём итог: актуальная юбка не пышная, длиной до середины икры, возможно, ярусная. Сочетаем её скорее с плотным свободным верхом. Длинные пышные юбки можно носить с актуальными верхами, а вот короткие (до колена) лучше пока оставить. Вдруг на будущий год и они вернутся (хотя скорее нет)?

НО! Выбирая модель, даже если она вроде бы соответствует критериям выше, обращайте внимание на качество: совсем тонкий, прозрачный тюль на дешёвой подкладке не спасёт никакая стилизация.

Тонкую кривоватую резинку на поясе можно, конечно, прикрывать поясом или джемпером. Но подумайте: нужна ли вам вещь, которая изначально требует доработки и устанавливает ограничения?

Еще больше полезных советов по стилю — в блоге Екатерины Федяковой Wonderwoman и на ее канале “Что надеть сегодня”.

Все статьи блогеров RusDelfi можно прочитать здесь. Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.