"Такое чувство, что я прыгаю с обрыва": почему все больше мужчин красят ногти

В России тренд подхватили певцы Моргенштерн и Егор Крид: последний регулярно выкладывает разные вариации маникюра в "Инстаграме" и просит фидбек у подписчиков: "Девчат, а вам нравится с дизайном или без"?

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин позирует для обложки журнала Icon c бирюзовым лаком, дизайнер Марк Джейкобс демонстрирует элегантный бордовый маникюр со стразами у себя в "Инстаграме", а на каждом пальце американского исполнителя A$AP Rocky - отдельный рисунок. Модель и брат Джиджи Хадид Анвар, музыкант Гарри Стайлс, рэпер Bad Bunny и инстаграм-селебрити Лука Саббат также периодически появляются на публике с покрытиями от консервативно-черного до ярко-лимонного.

Компания по производству лаков для ногтей OPI - не единственная, кто стирает гендерные границы в индустрии красоты. В прошлом году бренд Chanel запустил мужскую линию покрытия для ногтей Boy De Chanel, а лицом известной марки лаков Essie впервые стал мужчина - американский блогер и ведущий Джонатан Ван Несс. На фотографии Джонатан позирует с разноцветным маникюром.

Для Дерека маникюр - необычная процедура. Он принял участие в рекламном ролике по популяризации маникюра среди мужчин OPI Men Who Mani-Up ("Мужчины, которые делают маникюр"). В нем трое мужчин, включая Дерека, красят ногти и делятся своими впечатлениями .

"Такое чувство, что я прыгаю с обрыва", - говорит агент по недвижимости Дерек Брекс. В Лос-Анджелесе утро, Дерек сидит в женском маникюрном салоне, а мастер бережно окрашивает его ногти в нежно-фиолетовый цвет.

Западные мужские журналы называют мужской маникюр мейнстримом, а 2021 год - годом "меникюра" (мужского маникюра). Почему о мужском нейл-арте заговорили сейчас и приживется ли это в России?

"Я и раньше мог себе позволить что-то яркое в плане одежды, аксессуаров. [После интервью] я понял, что можно не просто покрасить ногти в черный цвет, а сделать какую-то особую форму, окраску, яркий принт, даже 3D рисунок."

Кирилл впервые задумался о ярком лаке для ногтей после того, как посмотрел интервью российской группы IC3PEAK Юрию Дудю, где обсуждали в том числе тему маникюра.

"Очень классно, что на ногтях можно нарисовать все что угодно, это безграничная возможность для творческой реализации, - говорит руководитель редакции крупного российского издательства Кирилл (название издательства герой попросил не называть). - Мне очень нравится, что яркий маникюр - небольшое заигрывание с социумом, хождение по краю между мужественностью и женственностью, что в нашей культуре для мужчин несвойственно".

"Ногти действительно красили еще во времена Дэвида Боуи, но сейчас соцсети приносят в нашу жизнь новые тренды, мы видим это на звездах - например, Бруклин Бекхэм приходит на показ Dior с красным маникюром. Этот тренд заметили и журналы, и соцсети, к нам в Россию он тоже пришел. Это не просто разовая история, этот тренд существует и набирает обороты".

Ренессанс яркого покрытия для ногтей, уходящего корнями во вторую половину XX века, бьюти-эксперт Карина Андреева связывает с цикличностью модных трендов и возможностью более активно их продвигать благодаря соцсетям.

Но мужской нейл-арт возник не вчера. Культовый музыкант 70-х Дэвид Боуи красил ногти в бирюзовый цвет задолго до того, как это стало мейнстримом, а солист группы Aerosmith Стивен Тайлер экспериментировал с черной полоской, ставшей впоследствии частью его имиджа. Курт Кобейн, Оззи Осборн, а позже и Джонни Депп присоединились к продвинутой прослойке любителей нейл-арта.

"Это волна, которая дала о себе знать еще в прошлом году, - говорит бьюти-эксперт Карина Андреева. - Все искали какие-то способы для креатива и нового дыхания в карантин".

"В первый раз я сделал на ногтях все, что только можно, - вспоминает Кирилл. - У меня была и фольга, и геометрия, слава Богу, пальцев десять, поэтому было где разойтись. Мне очень понравилось. Это история про "Go big or go home" ("все или ничего").

Наблюдение Кирилла по поводу размывания грани между мужественностью и женственностью через маникюр справедливо: кажется, что нейл-арт - это и правда не обособленное явление, а часть более широкого движения за равенство и стирание гендерных границ. Стоит вспомнить, что все больше западных дизайнеров предлагают агендерный стиль в одежде (не разделяющийся на мужской и женский), часто выпуская на подиумы парней в юбках, а бьюти-бренды запускают линии декоративной косметики для мужчин.

"Сейчас в тренде индивидуальность, возможность самовыражения. Можно наблюдать, как на одном и том же фэшн-показе у модели под каждый наряд новый макияж. Нейл-арт - это тоже способ самовыражения. Это история про то, что все хотят быть красивыми. Это желание уравнять права, но сделать это деликатно", - объясняет Карина Андреева.

"Маникюр - воплощение моей фантазии"

"Когда меня видели мужики на улице с накрашенными ногтями, у них был шок, а потом они говорили: а что, прикольно, спрашивали, где я сделал это", - рассказывает в интервью Би-би-си солист группы NoNative Анатолий.





Анатолий живет в Москве. Он впервые накрасил ногти около года назад в качестве эксперимента. С тех пор черное покрытие с иероглифами, полоски под металл или любой другой нейл-дизайн стал неотъемлемой частью его имиджа.

"Нейл-арт - это способ передачи внутреннего мира. Я не могу придумать дизайн пары джинсов, но я могу придумать рисунок для своих ногтей. Все, что вы видите на моих руках - воплощение моей фантазии, моего видения".

По запросу в Google в Москве можно найти десятки маникюрных салонов и барбер-шопов, предлагающих услуги по обработке и дизайну ногтей для мужчин.