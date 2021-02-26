5 самых опасных дней в марте 2021 года

Марс — красная планета силы, мужества и напористости. При переходе в Знак Близнецов происходит резкий спад позитивной энергии, потому что Близнецы символизируют собой двойственность. Марсу не комфортно в таком положении. К тому же, человек не может быть сильным и слабым одновременно, поэтому в жизни многих из нас наступит период неопределенности, страхов, снижения веры в себя. В этот день многие будут вести себя крайне непредсказуемо. Будьте осторожнее в общении с незнакомцами.

Это первый из двух дней перигея Луны в Марте. Это время, когда Луна расположена к Земле ближе всего, поэтому ее энергетика становится гораздо мощнее обычного. 2 числа убывающая Луна окажется в Знаке Весов, что негативно скажется на удаче людей. Из-за перигея ее влияние будет вдвойне опасным. Астрологи рекомендуют в этот день больше отдыхать и меньше переутомляться. Ссоры и конфликты также могут быть крайне разрушительными.

Март — время расцвета сил. Постарайтесь не унывать, даже если в один из описанных ниже дней вас настигнут неприятности. Оставайтесь оптимистами, чтобы ни случилось.

15 марта — переход Меркурия в Рыбы

Это очень слабое положение Меркурия, поскольку он переходит в Водный Знак. Мышление людей станет немного размытым. Старайтесь оставаться самокритичными, чтобы проблемы обошли вас стороной 15 числа. Не исключено, что планета начнет делать все возможное для того, чтобы обострить стереотипное мышление людей. Станет сложнее отличить хорошее от плохого, поэтому в некоторых ситуациях стоит уповать на интуицию. Люди будут склонными к идеализму и перфекционизму. Единственный плюс этого дня — повышенная обучаемость.

21 марта — переход Венеры в Овна

Венера — планета любви и чистой жизненной энергии. Она принадлежит к объектам стихии Воздуха и Воды, объединяя в себе все самое лучшее из этих двух стихий. Овен — это стихия Огня, которая выводит Венеру из равновесия, а, значит, и нас с вами тоже. Это будет день, когда все может идти наперекосяк. Люди станут агрессивными, жадными, не готовыми идти на компромиссы. Также многих из нас ожидают неполадки в финансовой сфере. Особенно это касается тех, кто будет вынужден отправиться в командировку.

26 марта — соединение Солнца и Венеры

Венера и Солнце в соединении дают мощный выброс негативной энергии. Все самое плохое в этих космических объектах вырывается наружу. Это день, когда многие люди будут совершать необдуманные поступки. Большинству из нас придется бороться с последствиями своей импульсивности. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не забывать о здравом смысле и уважать окружающих людей. В эту пятницу лучше не сидеть допоздна в офисе. Расслабиться вам помогут домашние дела.