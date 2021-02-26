ФОТО | Мать тройняшек из Вильянди и спасший маму 6-летний мальчик из Курессааре получили звание "Гордость Эстонии". Смотрите, кого еще наградили(1)
В жюри премии вошли фермер года 2020 Кая Пийрфельдт, представитель казино Fenix Урве Пало, художница Эпп-Мария Кокамяги, музыкант и актриса Мари Юрьенс, менеджер по связям с общественностью TV3 Аннели Адерманн, фехтовальщик Николай Новоселов, писатель Андрус Кивирахк и певец Иво Линна. Им предстояло выбрать из сотни заявок 10 самых достойных соотечественников.
В итоговый список премии “Гордость Эстонии” вошли:
ПРИЙТ СЕЙРЕ, который во время Рождества приходит с подарками в качестве Деда мороза в малообеспеченные семьи;
КРИСТИ ПЕЭГЕЛЬ, руководитель Эстонского объединения детей и молодежи с диабетом;
МАРТЕН КУЛЬД, 6-летний мальчик, который вызвал скорую помощь матери, потерявшей сознание;
ТУУЛА И ЭРККИ ПЕННАНЕН, которые вносят свой вклад в жизнь сообществ Сааремаа и Муху, спасая кошек, сохраняя исторические рецепты и совершая много других благородных поступков;
АВО РОЗЕНВАЛЬД, руководитель Тартуского органического сада;
СИГРИД ХОЛЬМСЕН, которая в одиночку воспитывает сыновей-тройняшек (месяц назад им исполнился год), и находит время для для молодежи из Вильяндиской общины Elusõna;
ХЕЛЕН ВИЙЛУКАС, которая помогает своим пожилым соседям;
КАТРИ ЛИНК, которая организовала аукцион “500 платьев” в поддержку Ракового союза;
МАДЛИ-МАЙ НОРМА, организовавшая проект по рассылке рождественских открыток для жителей домов престарелых;
ТЫНУ МУЛЬДМА, “дедушка деревни”, который живет в маленьком городке Туду и заботится обо всех и обо всем.
Как пишет Kroonika, награждение „Eestimaa uhkus“ проходило в зале Таллиннской Реальной школы и из-за пандемии стало не таким зрелищным, как раньше, но перед гостями все же выступили Иво Линна, Элерин Тийт, Мари Юрьенс, Яагуп Креэм и Элиза Колк. Смотрите, как это было.