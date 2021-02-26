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26.02.2021, 15:18

ФОТО | Мать тройняшек из Вильянди и спасший маму 6-летний мальчик из Курессааре получили звание "Гордость Эстонии". Смотрите, кого еще наградили

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Külli Rummel
Сигрид Хольмсен, мама сыновей-тройняшек Сэмвайза, Стеффена и Стайлса — первых тройняшек, которые родились в Эстонии в 2020 году, и спасший маму 6-летний Мартен Кульд из Курессааре, о которых мы писали ранее, накануне Дня независимости стали обладателями премии “Гордость Эстонии” („Eestimaa uhkus“). Этой премией TV3 и Fenix ​​Casino уже в 11-й раз отметили простых людей из Эстонии, совершивших выдающиеся поступки.

В жюри премии вошли фермер года 2020 Кая Пийрфельдт, представитель казино Fenix ​​Урве Пало, художница Эпп-Мария Кокамяги, музыкант и актриса Мари Юрьенс, менеджер по связям с общественностью TV3 Аннели Адерманн, фехтовальщик Николай Новоселов, писатель Андрус Кивирахк и певец Иво Линна. Им предстояло выбрать из сотни заявок 10 самых достойных соотечественников.

В итоговый список премии “Гордость Эстонии” вошли:

ПРИЙТ СЕЙРЕ, который во время Рождества приходит с подарками в качестве Деда мороза в малообеспеченные семьи;

КРИСТИ ПЕЭГЕЛЬ, руководитель Эстонского объединения детей и молодежи с диабетом;

МАРТЕН КУЛЬД, 6-летний мальчик, который вызвал скорую помощь матери, потерявшей сознание;

ТУУЛА И ЭРККИ ПЕННАНЕН, которые вносят свой вклад в жизнь сообществ Сааремаа и Муху, спасая кошек, сохраняя исторические рецепты и совершая много других благородных поступков;

АВО РОЗЕНВАЛЬД, руководитель Тартуского органического сада;

СИГРИД ХОЛЬМСЕН, которая в одиночку воспитывает сыновей-тройняшек (месяц назад им исполнился год), и находит время для для молодежи из Вильяндиской общины Elusõna;

ХЕЛЕН ВИЙЛУКАС, которая помогает своим пожилым соседям;

КАТРИ ЛИНК, которая организовала аукцион “500 платьев” в поддержку Ракового союза;

МАДЛИ-МАЙ НОРМА, организовавшая проект по рассылке рождественских открыток для жителей домов престарелых;

ТЫНУ МУЛЬДМА, “дедушка деревни”, который живет в маленьком городке Туду и заботится обо всех и обо всем.

Как пишет Kroonika, награждение „Eestimaa uhkus“ проходило в зале Таллиннской Реальной школы и из-за пандемии стало не таким зрелищным, как раньше, но перед гостями все же выступили Иво Линна, Элерин Тийт, Мари Юрьенс, Яагуп Креэм и Элиза Колк. Смотрите, как это было.

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