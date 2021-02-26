ФОТО | Мать тройняшек из Вильянди и спасший маму 6-летний мальчик из Курессааре получили звание "Гордость Эстонии". Смотрите, кого еще наградили

В жюри премии вошли фермер года 2020 Кая Пийрфельдт, представитель казино Fenix ​​Урве Пало, художница Эпп-Мария Кокамяги, музыкант и актриса Мари Юрьенс, менеджер по связям с общественностью TV3 Аннели Адерманн, фехтовальщик Николай Новоселов, писатель Андрус Кивирахк и певец Иво Линна. Им предстояло выбрать из сотни заявок 10 самых достойных соотечественников.

В итоговый список премии “Гордость Эстонии” вошли:

ПРИЙТ СЕЙРЕ, который во время Рождества приходит с подарками в качестве Деда мороза в малообеспеченные семьи;

КРИСТИ ПЕЭГЕЛЬ, руководитель Эстонского объединения детей и молодежи с диабетом;

МАРТЕН КУЛЬД, 6-летний мальчик, который вызвал скорую помощь матери, потерявшей сознание;

ТУУЛА И ЭРККИ ПЕННАНЕН, которые вносят свой вклад в жизнь сообществ Сааремаа и Муху, спасая кошек, сохраняя исторические рецепты и совершая много других благородных поступков;

АВО РОЗЕНВАЛЬД, руководитель Тартуского органического сада;