ВИДЕО | Ешь как звезда! Рецепт любимых фаршированных перцев принцессы Дианы

Однако сама Диана готовить не умела. Даррен Макгрейди, который стал личным шеф-поваром принцессы после 11 лет работы на королеву Елизавету II, вспоминал, как ему даже приходилось записывать для Дианы, сколько минут нужно разогревать конкретное блюдо в микроволновой печи. По словам Макгрейди, любимыми блюдами Дианы был хлебный пудинг (запеченные ломтики хлеба с изюмом и сахаром) и фаршированные перцы, рецептом которых мы с вами и делимся.