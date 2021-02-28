ВИДЕО | Ешь как звезда! Рецепт любимых фаршированных перцев принцессы Дианы(1)
Однако сама Диана готовить не умела. Даррен Макгрейди, который стал личным шеф-поваром принцессы после 11 лет работы на королеву Елизавету II, вспоминал, как ему даже приходилось записывать для Дианы, сколько минут нужно разогревать конкретное блюдо в микроволновой печи. По словам Макгрейди, любимыми блюдами Дианы был хлебный пудинг (запеченные ломтики хлеба с изюмом и сахаром) и фаршированные перцы, рецептом которых мы с вами и делимся.
Вам понадобится:
4 болгарских перца
оливковое масло
1 луковица
120 г шампиньонов
1 маленький кабачок
0,5 ч.л. сушеного орегано
соль, перец
2 помидора
180 г вареного риса
100 мл воды
0,5 бульонного кубика
4 ломтика нарезанного и пожаренного до хрустящей корочки бекона
1 столовая ложка свежего базлика
2 столовые ложки тертого пармезана
100 г моцареллы
1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разрежьте перцы пополам вдоль и выньте семена. Выложите на лист, сбрызните оливковым маслом и запекайте 25 минут. Вытащите из духовки и дайте остыть.
2. Перелейте оставшееся от перцев масло с листа в сковороду, добавьте измельченный лук, грибы, кабачки и орегано. Приправьте солью и перцем и тушите до мягкости. Добавьте помидоры, рис, воду и бульонный кубик, оставьте на медленном огне на пять минут. Дегустировать и при необходимости добавьте специй.
3. В конце добавьте бекон, базилик и моцареллу и распределите смесь между перцами. Посыпьте пармезаном и поставьте перцы с начинкой в духовку примерно на 15 минут, пока сыр не начнет плавиться.
Смотрите видео, где личный шеф-повар принцессы Дианы Даррен Макгрейди готовит ее любимые перцы: