Как дожить до 100 лет. Помощь другим может укрепить здоровье больше, чем физические упражнения

“Существуют исследования, согласно которым люди с крепким здоровьем с большей вероятностью будут работать волонтерами, но поскольку ученые очень хорошо об этом знают, в наших исследованиях мы статистически учитываем это обстоятельство”, — говорит Сара Конрат, психолог и исследователь филантропии из Университета Индианы.

Конечно, дело может быть в том, что люди, изначально обладающие более крепким здоровьем, с большей вероятностью будут в состоянии заниматься благотворительностью. Скажем, если у вас артрит, скорее всего, вы не захотите устраиваться на работу в столовую.

Согласно одному исследованию, основанному на данных всемирного опроса Gallup World Poll, это укрепляющее здоровье воздействие работы волонтером, по-видимому, наблюдается во всех уголках мира, от Испании и Египта до Уганды и Ямайки .

Более того, эти люди меньше рискуют заработать повышенный уровень сахара в крови или воспалительные процессы, ведущие к сердечным заболеваниям. Они также проводят в больницах на 38% меньше времени , чем люди, не принимающие участия в благотворительной деятельности.

И она, видимо, была права. Наука показывает, что альтруистическое поведение — от работы волонтером и денежных пожертвований до случайных повседневных добрых дел — способствует благополучию и долголетию.

Лоу рассказала репортерам, что продолжала работать в кафе после того, как большинство людей предпочли бы уже угомониться и сидеть на пенсии дома, потому что была уверена, что такая работа помогает ей оставаться здоровой.

Затем Лоу исполнилось 100 лет. “Она все еще работает”, — писали газеты. Потом ей исполнилось 102, потом 104 — газеты продолжали удивляться. Даже в 106 лет Лоу работала в кафе раз в неделю, несмотря на слабое зрение.

Газеты начали писать о Бетти Лоу, когда ей было 96 лет. Несмотря на преклонный по любым меркам возраст, она все еще работала волонтером в кафе больницы в Солфорде, пригороде Манчестера: подавала кофе, мыла посуду и болтала с пациентами.

А если поместить людей в МРТ-сканер и попросить их действовать альтруистично, можно увидеть изменения в том, как их мозг реагирует на боль.

У участников одного исследования в Калифорнии, которым было поручено совершать простые добрые дела, например, покупать кофе незнакомым людям, отмечалась более низкая активность генов лейкоцитов , связанных с воспалительными процессами. А это хорошо, поскольку хроническое воспаление связано с такими состояниями, как ревматоидный артрит, рак, болезни сердца и диабет.

Интересно, что в крови регистрируются не только результаты формального участия в благотворительной деятельности, но и случайные проявления доброты.

Конечно, во время пандемии работать волонтером непросто. Однако Конрат считает, что можно приносить пользу здоровью и в виртуальном пространстве, если главным мотивом действительно является помощь другим людям. Она также рекомендует заниматься виртуальной благотворительностью с друзьями, поскольку исследования показывают, что социальная составляющая благотворительной деятельности важна для общего благополучия.

У старшеклассников, которые активно обучали детей младшего возраста, был более низкий уровень холестерина, а также более низкие воспалительные маркеры, такие как интерлейкин 6 в крови, что не только предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, но и помогает бороться с вирусными инфекциями.

Четыре месяца спустя, когда эксперимент уже давно завершился, различия между двумя группами подростков были отчетливо видны… по их крови .

В одном из таких экспериментов в Канаде старшеклассников разделили на две группы: одних на два месяца отправили помогать младшим школьникам, других оставили ждать своей очереди для участия в такой помощи.

Более того, несколько рандомизированных лабораторных экспериментов пролили свет на биологические механизмы, с помощью которых помощь другим может улучшить наше здоровье.

Даже с учетом поправки на крепкое здоровье волонтеров, все равно — участие в благотворительной деятельности сильно влияет на наше самочувствие.

В одном из недавних экспериментов добровольцам приходилось принимать различные решения, в том числе — жертвовать ли деньги, в то время как их руки подвергались легкому удару электрическим током.

Результаты были очевидны — мозг тех, кто сделал пожертвование, слабее реагировал на боль. И чем больше участники эксперимента считали свои действия полезными, тем более устойчивыми к боли становились.

Точно так же добровольная сдача крови кажется менее болезненной, чем сдача крови для анализа, хотя в первом случае игла может быть вдвое толще.





Существует бесчисленное множество других примеров положительного воздействия на здоровье как доброты, так и денежных пожертвований. Например, у бабушек и дедушек, которые регулярно присматривают за своими внуками, риск смертности до 37% ниже, чем у тех, кто не принимает участия в уходе за детьми.

Согласно одному аналитическому исследованию, это больше, чем можно добиться регулярными физическими упражнениями. При этом предполагается, что бабушка и дедушка не заменяют родителей полностью (хотя, как мы знаем, уход за внуками часто требует больших физических нагрузок, особенно когда речь идет о совсем маленьких).

С другой стороны, трата денег на других, а не для собственного удовольствия, может привести к лучшему слуху, улучшению сна и снижению артериального давления, при этом эффект будет сопоставим с эффектом от приема новых лекарств от гипертонии.

Перевод денег на благотворительность может стать хорошим способом развития мышечной силы. В одном эксперименте, в котором проверялась сила кистей рук, участники, сделавшие пожертвование в пользу ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН), могли сжимать тренажер для рук на 20 секунд дольше, чем те, кто с деньгами не расстался. Так что если вы захотите попробовать себя, например, в армрестлинге, возьмите с собой чековую книжку.