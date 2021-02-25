5 знаков Зодиака, которым повезет весной 2021 года

Март и апрель будут самыми благоприятными месяцами 2021 года. Это объясняется тем, что до 27 апреля не будет ни одной ретроградной планеты. Это идеальное время для того, чтобы действовать - брать то, что нужно, и совершать яркие поступки. Главное - помнить о благодарности.

Овен

Овны - это те люди, которые всегда на гребне волны. Они действуют тогда, когда другие сдаются. Их запал, энергия и сила воли, помноженные на благоприятное расположение планет, дадут невероятный результат. Весна 2021 года для Овнов станет временем не только везения, но и тотальных позитивных изменений. Самое главное - это не оставаться в стороне. Нужно действовать и стараться выходить за пределы зоны комфорта. Для Овнов это будет удивительное время во всех сферах жизни. Ничто их не сдерживает - все двери открыты.

Близнецы

Эти люди берут своей харизмой и обаянием. В марте и апреле они точно будут очень успешны, потому что ничто не станет держать их в рамках. Все окружающие люди смогут почувствовать на себе силу их характера и дружелюбия. Разумеется, в таких условиях наибольшая удача будет преследовать их в любовной сфере. Однако, в сфере финансов и работы это тоже будет давать им некоторые преимущества. Например, если Близнецы находятся в состоянии поисков новой работы, этой весной им очень сильно повезет. Главное - помнить о том, что любое ледяное сердце может растопить доброта.

Лев

К самым удачливым знакам Зодиака весны 2021 года можно отнести и Львов. Их ожидает самый настоящий триумф. Данный период будет весьма захватывающим, счастливым, удачливым. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что большинству представителей этого знака удастся достичь самых больших успехов за последние пару лет. Самое главное, что для этого не придется чем-то жертвовать. Весной 2021 года этот знак ожидает взаимная любовь, встречи с очень важными людьми, продвижение по карьерной лестнице, успешная смена работы, сдача экзаменов, получение знаний.

Дева