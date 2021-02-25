ФОТО | "Аксессуар нового времени". Модные эксперты из Эстонии прокомментировали выбор масок для президентской четы

“Президент Кальюлайд не забыла о маске даже в один из самых торжественных вечеров в году”, — отметила главный редактор журнала Anne & Stiil Мари-Лийс Хельвик. “Я заметила, что когда люди окружены камерами, маски часто бывают отложены в сторону… Но ведь это означает контакт с людьми и риск заражения. Сама маска была красивой и идеально подходила ко всему комплекту! Аксессуар нового времени… ”

“Традиция носить народные костюмы — тоже часть нашей культуры. К сожалению, вероятно, умирающей культуры”, — также отметила Мари-Лийс Хельвик, которая особенно отметила выбор региона. “Мне очень приятно, что президент выбрала Сааремаа. За эти годы она охватила почти всю Эстонию, кроме того, она оттуда родом… Кстати, говорят, что если у женщины есть хотя бы один народный костюм, то он должен быть оттуда, где ее материнские корни”.