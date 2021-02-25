В День независимости Эстонии в Ида-Таллиннской больнице родилось 12 детей. Угадаете, как назвали одного из мальчиков?

Один из новорожденных, появившихся на свет в годовщину республики, — первый ребенок для 32-летнего Райви и 28-летней Трийн. Его назвали Леннарт. “Еще до родов мы были уверены, что назовем мальчика Леннарт, по поводу имени девочки были разногласия, но, к счастью, родился мальчик”, — рассказывает новоиспеченный отец Райви. “Так получилось, что Леннарт родился 24 февраля в 9.09, в годовщину республики, как и положено президенту”.

По словам матери мальчика Трийн, официальный срок родов был назначен на следующий день, 25.02. “Когда нас спрашивали о дате, мы всегда шутили, вспоминая, что крайний срок — годовщина республики. Видимо, эта шутка и выбранное имя как-то повлияли”, — смеется она. “Мы можем теперь каждый год делать для нашего мальчика торт из кильки, а еще — в его день рождения будет выходной!”

В прошлом году в Эстонии родилось 13 127 детей. Почти каждый третий ребенок появился на свет в родильном доме Ида-Таллиннской центральной больницы, где в прошлом году родился 3941 новорожденный. Количество рождений в 2020 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

По словам главы акушерской службы родильного дома Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, в прошлом году в Эстонии и в роддоме ITK родилось меньше детей, чем годом ранее.

“В 2019 году, до коронавируса, в нашем роддоме родилось 4218 детей, или на 277 детей больше, чем в 2020 году. В прошлом году количество рождений уменьшилось, поскольку семьи откладывают рождение детей”.

Экономическая безопасность важна для создания семьи, и связанный с коронавирусом кризис, разразившийся в прошлом году, безусловно, сильно пошатнул ее. “Первые дети в семье всегда рождаются, независимо от того, насколько нестабильна экономика. Рождение детей и создание семьи — естественная часть взаимоотношений, и даже в трудные времена можно найти возможность родить ребенка.