Суд обязал мужчину компенсировать бывшей жене работу по дому. Женщине присудили почти 6,5 тысяч евро

Господин Чен и госпожа Ван поженились в 2015 году, у них родился сын. В 2020 году Чен подал на развод. Жена-домохозяйка обвинила его в том, что он не занимался бытовыми вопросами и не заботился о ребенке, и потребовала компенсацию в 160 тысяч юаней (24 800 долларов), пишет Sina News.

Суд постановил, что Чен должен выплатить жене компенсацию в 50 тысяч юаней (7,7 тысячи долларов или более 6,3 тысяч евро) за работу по дому во время их брака. Кроме того, суд оставил ребенка с женщиной и обязал бывшего мужа ежемесячно платить ей алименты в размере двух тысяч юаней (300 долларов).

Как пишет издание South China Morning Post, это первое судебное решение такого рода в Китае. Оно стало возможным после того, как с 1 января в стране начала действовать новая редакция Гражданского кодекса. Она позволяет мужу или жене при разводе требовать компенсацию, если он или она во время брака несли большую ответственность за воспитание детей или уход за престарелыми родственниками, а также если помогали партнеру в его работе.

Китайские СМИ стали писать об этой истории еще в начале февраля. Она вызвала большой резонанс. Связанный с ней хэштег на платформе микроблогов Weibo — одной из самых популярных соцсетей в стране — за несколько недель посмотрели более 570 миллионов раз, пишет BBC News. Некоторые пользователи Weibo сочли, что жене присудили слишком маленькую компенсацию. “Работа домохозяйки недооценивается. В Пекине нанять няню на год стоит больше 50 тысяч юаней”, — цитирует BBC один из комментариев.

Судья Фэн Мяо, который принимал решение о компенсации, объяснил, что при определении суммы руководствовался несколькими факторами: время в браке, вклад госпожи Ван в домашнюю работу, доход ее мужа и стоимость жизни в Пекине.