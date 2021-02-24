ФОТО | Кто из новых женщин-министров Эстонии входил в число самых стильных гостей президентских приемов?

Стала депутатом Рийгикогу в мае 2019 года после отставки Арто Ааса.

Сигне Рийсало (52 года), министр социальных дел: оригинально и графично

Самый давний и частый гость президентских приемов! Не боится экспериментов и ярких цветов и неизвенно входит в обзоры самых стильных гостей приема. Кейт обожает эстонский дизайн и полностью доверяет дизайнеру Лийси Эээсмаа и создателю украшений Танелю Веэнре. В арсенале нарядов министра за долгие годы посещения приемов были замечены и классические фасоны, и патриотичные расцветки, и даже национальный украинский костюм.

Министр иностранных дел Эстонии с 17 ноября 2014 года по 15 июля 2015 года и министр окружающей среды с 6 апреля 2011 года по 17 ноября 2014 года. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу (2009—2011) и руководителя бюро премьер-министра (2005—2009).

Несколько лет Марис Лаури появлялась на президентском приеме в национальном костюме, причем одном и том же, однако последние три года предпочла ему официальный классический наряд в сине-белой гамме, что тоже весьма патриотично.

В прошлом министр финансов и министр образования и науки. Родилась в Кивиыли, окончила среднюю школу в Кохтла-Ярве, а затем экономический факультет Тартуского университета. После отставки Юргена Лиги с поста министра финансов заняла этот пост, а в сентябре 2016 года была назначена министром образования и науки.

Все три элегантных образа, в которых Лийна Керсна появлялась на президентских приемах, созданы эстонским дизайнером Кристиной Вийрпалу. Больше узнать о них можно в видео журнала Anne & Stiil.

Выпускница Lasnamäe Üldgümnaasiumi и Тартуского университета. Журналист. В 1998–2002 годах работала радиоведущей и редактором. В 2007–2010 и 2012–2013 годах был советником по СМИ при правительстве. В 2013–2015 руководила аппаратом премьер-министра.

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Аннели Отт (44 года), министр культуры: классика и патриотизм

Окончила факультет физического воспитания Таллиннского университета До недавнего времени — министр государственного управления (после перехода Яака Ааба на должность министра образования).

Аннели определенно предпочитает приталенную классику в государственных либо глубоко классических оттенках.



Самой загадочной для нас осталась Эва-Мариа Лийметс (46 лет), министр иностранных дел, что немудрено — так как долгие годы Эва-Мария трудилась во имя Эстонии в качестве дипломата и посла на территории других государств.

Окончила Тартуский университет и эстонскую бизнес-школу. С 2006 по 2017 год работала на различных дипломатически должностях в США. В последние два года — посол Эстонии в Чехии, Словении и Хорватии. Владеет пятью языками, включая русский.

Будем надеяться, что в следующем году мы увидим и Эву-Марию, пожимающей руку президенту в очаровательном наряде.

В каких нарядах появлялись на президентских приемах Керсти Кальюлайд и Кая Каллас, можно увидеть здесь.