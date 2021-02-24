ВИДЕО | Как красиво сфотографировать бутерброды с килькой для Инстаграм? Пошаговое руководство

Как красиво сфотографировать бутерброды с килькой?

Не используйте белую тарелку. Лучше возьмите синюю, а в идеале — черную.

Добавьте в кадр подходящее полотенце и веточку цветов.

Какой ракурс для съемки лучше всего выбрать — смотрите в видео выше.

Как красиво сфотографировать торт?

Белый торт на белой тарелке — это скучно. Возьмите цветную тарелку и украсьте торт ягодами, лучше красными.

Не фотографируйте торт сверху, лучше сделать это под наклоном в 45 градусов. Как именно — смотрите в видео выше.

Другие важные рекомендации фуд-фотографа Кадри Валсберг:

1. Свет. Одним из важнейших нюансов фуд-фотографии является свет. Естественный дневной свет лучше всего. Снимайте еду возле окна, но не под прямыми солнечными лучами. Используйте занавеску, чтобы рассеять и приглушить солнечные лучи. Пусть свет падает на еду рядом или позади нее. Это делает блюдо наиболее аппетитным. Не используйте потолочные светильники при съемке дома. Потолочные светильники оставляют желтый цвет, и еда больше не выглядит на картинке красиво.

2. Фон — пусть фон будет бесшумным. Например, если вы фотографируете красивый торт на кухне, чем меньше отвлекающего шума на заднем плане, тем лучше. Например, раковина, холодильник с магнитами и т. д. В качестве фона можно использовать нейтральную стену или, например, вазу для цветов, соусник, ягоды и т. д.

3. Детали — не стесняйтесь использовать классные полотенца, ложки, подаренные вашей бабушкой, старую кружку или кувшин для молока. Картина не обязательно должна быть переполнена всевозможными украшениями, но какой-нибудь эффектный предмет или цветок всегда придает очаровательный эффект.

4. Используйте людей! Изображение хорошо смотрится, когда кто-то поливает еду соусом или посыпает сахарной пудрой торт. Тарелку тоже можно сфотографировать так, чтобы в кадре были руки. Это всегда создает уютную атмосферу. Воплоти картинку в жизнь!

5. Важно, чтобы глядя на фотографию с едой, становилось интересно, что происходит за кадром, чтобы у человека включалась фантазия и история не заканчивалась только этой картинкой.