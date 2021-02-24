РЕЦЕПТ | К праздничному столу! Простой и оригинальный пирог из кильки с карамелизованным луком
На 8 порций:
Для теста:
100 г пшеничной муки
50 г ржаной муки
100 г сметаны
100 г сливочного масла
0,5 чайной ложки соли
Начинка:
200 г сметаны
2 яйца
1 чайная ложка мягкой горчицы
4 луковицы
1 столовая ложка коричневого (фаринового) сахара
1 чайная ложка яблочного уксуса
10 шт филе пряной кильки
соль и масло для обжаривания
укроп и замороженная брусника для сервировки
Приготовление:
Растопите масло в большой кастрюле и снимите с огня. Добавьте сметану, соль и муку и энергично перемешайте, пока не получите мягкое тесто. Скатайте тесто в шар, оберните пергаментной бумагой и оставьте в в холодильнике на пару часов.
Очистите и нарежьте лук, посолите и обжарьте на сковороде на среднем огне в течение 10-15 минут или до мягкости. Добавьте тимьян, сахар и коричневый цвет, помешивая, в течение нескольких минут, затем добавьте яблочный уксус, перемешайте, снимите с огня и дайте остыть.
Яйца взбейте со сметаной и горчицей, слегка приправьте солью и перцем.
Раскатайте тесто на присыпанной мукой рабочей поверхности толщиной около 0,5 см и выложите в форму для выпечки 30 x 20 см.
На дно вылейте сметано-яичную смесь и добавьте лук и филе кильки.
Выпекайте в нижней части духовки при 200 градусах 20-25 минут до полной готовности.
Готовый пирог посыпьте укропом и замороженной брусникой.
Также можно приготовить пирог на слоеном тесте. Вилкой слегка проткните дно, чтобы оно готовилось равномерно. Достаточно 500 грамм теста.
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