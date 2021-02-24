РЕЦЕПТ | К праздничному столу! Простой и оригинальный пирог из кильки с карамелизованным луком

На 8 порций:

Для теста:

100 г пшеничной муки

50 г ржаной муки

100 г сметаны

100 г сливочного масла

0,5 чайной ложки соли

Начинка:

200 г сметаны

2 яйца

1 чайная ложка мягкой горчицы

4 луковицы

1 столовая ложка коричневого (фаринового) сахара

1 чайная ложка яблочного уксуса

10 шт филе пряной кильки

соль и масло для обжаривания

укроп и замороженная брусника для сервировки

Приготовление:

Растопите масло в большой кастрюле и снимите с огня. Добавьте сметану, соль и муку и энергично перемешайте, пока не получите мягкое тесто. Скатайте тесто в шар, оберните пергаментной бумагой и оставьте в в холодильнике на пару часов.

Очистите и нарежьте лук, посолите и обжарьте на сковороде на среднем огне в течение 10-15 минут или до мягкости. Добавьте тимьян, сахар и коричневый цвет, помешивая, в течение нескольких минут, затем добавьте яблочный уксус, перемешайте, снимите с огня и дайте остыть.

Яйца взбейте со сметаной и горчицей, слегка приправьте солью и перцем.

Раскатайте тесто на присыпанной мукой рабочей поверхности толщиной около 0,5 см и выложите в форму для выпечки 30 x 20 см.

На дно вылейте сметано-яичную смесь и добавьте лук и филе кильки.

Выпекайте в нижней части духовки при 200 градусах 20-25 минут до полной готовности.

Готовый пирог посыпьте укропом и замороженной брусникой.

Также можно приготовить пирог на слоеном тесте. Вилкой слегка проткните дно, чтобы оно готовилось равномерно. Достаточно 500 грамм теста.

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