Ольга Оссетрова из Таллинна о работе с наркозависимыми: "Не у каждого из наших клиентов есть возможность сходить в душ‚ постирать вещи и поесть"
Ольга, вы помощник для зависимых людей, употребляющих психотропные вещества. Эта работа кажется эмоционально очень сложной. Она делает вас счастливой?
Я работаю опорным лицом в проекте SÜTIK и консультантом в организации MTÜ Convictus Eesti с людьми, употребляющими психотропные вещества. Также мы работаем с их родственниками, они тоже часто не проинформированны в таких ситуациях и им нужна поддержка. Это нельзя упускать. Я не могу сказать, что это сложная для меня работа, наверное, потому что, в первую очередь, я люблю свою работу и делаю её с удовольствием.
Что касается эмоционального плана, то, конечно же, к нам приходят разные люди. И у каждого своя жизненная история, своя боль, своя трагедия. Кто-то потерял всё — близких, дом‚ кому-то в детстве причинили душевную травму и он с ней живёт‚ кто-то дошел до такого отчаяния, что опустил руки‚ кто-то просто запутался и уже не знает, что делать — много всего разного.
Мне кажется, что вообще никто не пойдёт употреблять просто так‚ всегда что-то этому сопутствует. К этому трудно оставаться равнодушным. Конечно, с людьми, которые приходят к тебе, эмоционально многое проживаешь вместе. В нашей работе это надо понимать и всегда работать над собой, ведь если наше эмоциональное состояние будет нестабильным, то, увы, мы не сможем никому помочь.Также во многих ситуациях помогают справиться обучения, где мы получаем знания, необходимые для нашей работы.
Что делает меня счастливой в таком непростом деле? Знаете, очень здорово видеть результаты своей работы: любой маленький шаг клиента, даже то, что он просто пришёл к нам. Это значит, что человек подсознательно пришёл к желанию что-то изменить в своей жизни, и ты можешь ему в этом помочь. Это здорово.
Как вам удаётся выполнить эту работу?
Хочу сразу сказать, что это не работа одного человека. Это работа команды неравнодушных людей. У нас много специалистов из различных направлений. Есть работники снижения вреда, есть социальные работники, которые консультируют клиентов и помогают решать их задачи в повседневной жизни. Психологи работают с внутренним состоянием людей, приходящих к нам на услуги. Опорные лица на пункте предоставляют клиенту возможность сходить в душ‚ постирать вещи, поесть, ведь не у каждого из наших клиентов есть такая возможность.
Также это медицинские работники, которые могут проверить состояние здоровья клиента и помочь ему в рамках нашей организации или перенаправить в нужное учреждение. Есть равные консультанты, которые могут поддержать клиента, мотивировать его на какие-то действия. Даже просто поговорить иногда бывает очень важно. Не всегда у клиентов есть люди, с кем они могут просто поговорить и чувствовать себя комфортно и наравне.
Чаще всего люди, которые к нам приходят, замкнулись в себе и не доверяют уже никому. Это очень здорово, когда равный консультант может найти контакт с клиентом и показать, что он не один и что не все так плохо.
Также, конечно, помогает сотрудничество с различными учреждениями — социальными, медицинскими, полицией, kriminalholdus‚ судебными исполнителями, которое позволяет решать различные задачи, возникшие у клиентов, — такие, как долги‚ поиск места проживания, здоровье клиента и многое другое. Такая команда помогает нам выполнять нашу работу эффективно, о чем говорят результаты и отзывы клиентов.
Пожалуйста, опишите, свою работу с людьми, употребляющими психотропные вещества. Как проходит ваш рабочий день?
Если брать проект SÜTIK, то у меня нет графика работы — у меня есть план по каждому клиенту. Очень важная часть моей работы — понять, что с каждым клиентом работа абсолютно индивидуальна — то, что подойдет одному человеку, не подойдет другому. Разные клиенты — это разные подходы, разные мотивации, разные цели, разные потребности. В проекте SÜTIK услугу предоставляют на 12 месяцев, то есть я веду человека всё это время, я его опора.
И в первую очередь в моей работе мне надо наладить доверительный контакт с клиентом, потому что без него мы не сможем работать. Также надо считаться с тем, что у нас есть разные категории людей‚ например, те, кто еще употребляет, или те, кто уже не употребляет. Здесь тоже идёт разная работа. Те люди, которые еще употребляют по каким-то причинам психотропные вещества, с ними надо работать очень осторожно, так как‚ повторюсь, они часто очень закрыты, находятся в загнанном состоянии, не социлизированы. Им важно дать понять, что их принимают, уважают, что они тоже люди. Потому что, к сожалению, часто наше общество без выявления причин вешает клеймо на людей, употребляющих психотропные вещества, что они никто, внушая тем самым неуверенность. Такие люди не знают, на что они имеют право, не попросят лишний раз помощи из-за предвзятого отношения к ним и неуверенности.
Поэтому моя работа заключается в том, чтобы маленькими шагами придавать им эту уверенность. Даже простое сопровождение на прием к врачу дает человеку уверенность в себе. Решая одну маленькую задачу, они начинают чувствовать мотивацию на что-то большее, им начинает это нравиться. Они видят, что можно верить, и понемногу со своим опорным лицом начинают социлизироваться.
Обычно на вторую встречу с клиентом я составляю план, который зависит от его потребностей. В первую очередь нужно понять — есть ли у клиента место, где он может жить, нет ли у него проблем со здоровьем или же у него какие-то проблемы с законом и т. д. Бывает, что клиент только освободился из тюрьмы и не знает, что делать дальше‚ куда идти и обращаться за помощью. Тогда я уже вместе с ним начинаю работать по этому плану и решать эти задачи. Очень важно на протяжении всего этого времени поддерживать клиента во всех его маленьких и больших достижениях.
Я всегда на связи со своими клиентами, часто бывает, что они звонят мне поздно вечером, когда у них что-то происходит или просто надо поговорить в стрессовой ситуации.
Также если человек через какое-то время приходит к тому, что он хочет бросить употреблять психотропные вещества (а мы в своей работе завуалированно ведём его к этой мотивации, показываем, что можно жить по-другому), мы договариваемся с реабилитационными центрами, где предоставляется такая услуга и возможность. Но на этом моя работа не заканчивается, потому что, когда клиент возвращается из реабилитационных центров, у него не становится меньше задач. И ему во многих ситуациях нужна будет поддержка и мотивация.
Я также провожу группы поддержки для клиентов SÜTIK, где у людей есть возможность поделиться опытом, разобрать какие-то жизненные ситуации не в одиночку, а в группе, послушать обратную связь, посмотреть со стороны на другие проблемы, проработать свои внутренние задачи. И это очень здорово, когда люди объединяются.
Я могу много говорить о своей работе, потому что она состоит из множества маленьких частей и направлений.
Чему эта работа научила вас больше всего?
Уважать и принимать людей, любить себя, ценить всё, что у тебя есть.
Полностью проект “103 благотворителя Эстонии” на русском языке можно увидеть здесь, на эстонском — здесь.