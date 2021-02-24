Хочу сразу сказать, что это не работа одного человека. Это работа команды неравнодушных людей. У нас много специалистов из различных направлений. Есть работники снижения вреда, есть социальные работники, которые консультируют клиентов и помогают решать их задачи в повседневной жизни. Психологи работают с внутренним состоянием людей, приходящих к нам на услуги. Опорные лица на пункте предоставляют клиенту возможность сходить в душ‚ постирать вещи, поесть, ведь не у каждого из наших клиентов есть такая возможность.

Что делает меня счастливой в таком непростом деле? Знаете, очень здорово видеть результаты своей работы: любой маленький шаг клиента, даже то, что он просто пришёл к нам. Это значит, что человек подсознательно пришёл к желанию что-то изменить в своей жизни, и ты можешь ему в этом помочь. Это здорово.

Мне кажется, что вообще никто не пойдёт употреблять просто так‚ всегда что-то этому сопутствует. К этому трудно оставаться равнодушным. Конечно, с людьми, которые приходят к тебе, эмоционально многое проживаешь вместе. В нашей работе это надо понимать и всегда работать над собой, ведь если наше эмоциональное состояние будет нестабильным, то, увы, мы не сможем никому помочь.Также во многих ситуациях помогают справиться обучения, где мы получаем знания, необходимые для нашей работы.

Что касается эмоционального плана, то, конечно же, к нам приходят разные люди. И у каждого своя жизненная история, своя боль, своя трагедия. Кто-то потерял всё — близких, дом‚ кому-то в детстве причинили душевную травму и он с ней живёт‚ кто-то дошел до такого отчаяния, что опустил руки‚ кто-то просто запутался и уже не знает, что делать — много всего разного.

Я работаю опорным лицом в проекте SÜTIK и консультантом в организации MTÜ Convictus Eesti с людьми, употребляющими психотропные вещества. Также мы работаем с их родственниками, они тоже часто не проинформированны в таких ситуациях и им нужна поддержка. Это нельзя упускать. Я не могу сказать, что это сложная для меня работа, наверное, потому что, в первую очередь, я люблю свою работу и делаю её с удовольствием.

Также это медицинские работники, которые могут проверить состояние здоровья клиента и помочь ему в рамках нашей организации или перенаправить в нужное учреждение. Есть равные консультанты, которые могут поддержать клиента, мотивировать его на какие-то действия. Даже просто поговорить иногда бывает очень важно. Не всегда у клиентов есть люди, с кем они могут просто поговорить и чувствовать себя комфортно и наравне.

Чаще всего люди, которые к нам приходят, замкнулись в себе и не доверяют уже никому. Это очень здорово, когда равный консультант может найти контакт с клиентом и показать, что он не один и что не все так плохо.

Также, конечно, помогает сотрудничество с различными учреждениями — социальными, медицинскими, полицией, kriminalholdus‚ судебными исполнителями, которое позволяет решать различные задачи, возникшие у клиентов, — такие, как долги‚ поиск места проживания, здоровье клиента и многое другое. Такая команда помогает нам выполнять нашу работу эффективно, о чем говорят результаты и отзывы клиентов.

Пожалуйста, опишите, свою работу с людьми, употребляющими психотропные вещества. Как проходит ваш рабочий день?

Если брать проект SÜTIK, то у меня нет графика работы — у меня есть план по каждому клиенту. Очень важная часть моей работы — понять, что с каждым клиентом работа абсолютно индивидуальна — то, что подойдет одному человеку, не подойдет другому. Разные клиенты — это разные подходы, разные мотивации, разные цели, разные потребности. В проекте SÜTIK услугу предоставляют на 12 месяцев, то есть я веду человека всё это время, я его опора.