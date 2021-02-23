ВИДЕО и ФОТО | Смотрите, какие уникальные букеты от эстонских флористов-чемпионов получат Керсти Кальюлайд и Кая Каллас в День независимости
У дизайнеров и флористов с мировым именем — Татьяны Тридворновой и Натальи Жижко огромный опыт в изготовлении букетов для высоких персон. Цветочные композиции в их исполнении получали и принц Альберт, и Мадонна, и Дмитрий Хворостовский, и Елена Образцова, и многие политические деятели.
“Сейчас в Эстонии и президент, и премьер-министр — женщины, а дарить цветы женщине — особое удовольствие. Идея букетов родилась ещё летом, когда наши поля цветут и глаза радуются разноцветью и разнотравью. Мы все знаем, что цветочным символом Эстонии является скромный и очень милый ярко-синий василёк. Именно василек, а также сине-черно-белый эстонский флаг явились для нас главными вдохновителями. Используя особую авторскую технику, мы сделали прозрачные цветочно-“ледяные” сердца с лепестками васильков, и эти символы нашей любви к Эстонии и стали центральным элементом букетов. Желаем нашей стране и всем нам процветания!” — рассказывает Татьяна Тридворнова.
Орхидея Ванда, лизиантус, розы, хризантемы, ирисы, травы, амариллис, алеумы — цветы для букетов специально подбирались в гамме эстонского флага. Кроме того, дизайнеры стремились подчеркнуть красоту и деликатность эстонской природы, ее изящество и “роскошную скромность”. Например, помимо сердец с лепестками летних васильков, композиции украшают травяные косы. “Серо-сизые тона сухой и живой травы, колоски — это действительно национальная гордость, национальный символ и наш внутренний генетический код”, — объясняет Наталья Жижко.
По словам Татьяны Тридворновой и Натальи Жижко, ими двигало в первою очередь искреннее желание подарить женщинам, которые управляют Эстонией, хорошее настроение. “Нашей страной сейчас управляют женщины, это женский мир, женскя эпоха, — говорит Татьяна Тридворнова. — И мне кажется, если они получат такие красивые букеты, у них будет хорошее настроение, и они смогут сделать больше хорошего для нашей страны”.
При этом букеты выдержаны в официальном стиле, при их создании соблюдены все важные нормы цветочного этикета — корректность, уместность и, например, тот момент, что в таком букете не должно быть ароматных цветов, чтобы не нарушать официальную атмосферу.
Цветы для букетов были специально доставлены из Голландии, а на их создание ушло много часов — один только каркас из эвкалипта в особой технике дизайнеры создавали целый день накануне.
В настоящий момент цветочные композиции уже переданы Керсти Кальюлайд и Кае Каллас через канцелярии президента и правительства.