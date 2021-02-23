ВИДЕО и ФОТО | Смотрите, какие уникальные букеты от эстонских флористов-чемпионов получат Керсти Кальюлайд и Кая Каллас в День независимости

У дизайнеров и флористов с мировым именем — Татьяны Тридворновой и Натальи Жижко огромный опыт в изготовлении букетов для высоких персон. Цветочные композиции в их исполнении получали и принц Альберт, и Мадонна, и Дмитрий Хворостовский, и Елена Образцова, и многие политические деятели.

“Сейчас в Эстонии и президент, и премьер-министр — женщины, а дарить цветы женщине — особое удовольствие. Идея букетов родилась ещё летом, когда наши поля цветут и глаза радуются разноцветью и разнотравью. Мы все знаем, что цветочным символом Эстонии является скромный и очень милый ярко-синий василёк. Именно василек, а также сине-черно-белый эстонский флаг явились для нас главными вдохновителями. Используя особую авторскую технику, мы сделали прозрачные цветочно-“ледяные” сердца с лепестками васильков, и эти символы нашей любви к Эстонии и стали центральным элементом букетов. Желаем нашей стране и всем нам процветания!” — рассказывает Татьяна Тридворнова.