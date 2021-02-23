40% жителей Эстонии — флекситарианцы. Что это значит?

В Эстонии потребляют слишком много мяса

Согласно рекомендациям Института Развития Здоровья взрослому человеку достаточно съедать 450-500 г мяса в неделю. К сожалению, в Эстонии мясо потребляют в три раза больше рекомендуемого количества. Излишнее потребление мяса связывают с риском возникновения серьезных заболеваний, таких как, например, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабета. На развитие рака предстательной железы и толстой кишки также влияет чрезмерное потребление мяса.

Не нужно полностью отказываться от мяса

В интересах сохранения здоровья сердца разумно ограничить потребление мяса. Это вовсе не означает, что нужно полностью отказаться от него, но увеличить количество потребляемой растительной пищи. Для начала можно попробовать раз в неделю заменять мясо растительными альтернативами. На прилавках эстонских магазинов можно найти вегетарианские котлеты, шницеля, тефтели, нагицы и даже колбасу, которые хорошо подходят для приготовления привычных блюд. Все эти продукты предлагают Rimi, Maxima, COOP и Selver. В ассортименте есть продукты таких производителей, как Naturli, Vivera, Marta Pagar и Bon Soya. Достойны похвалы и производители мясной продукции, расширяющие свой ассортимент вегетарианскими альтернативами. Один из крупнейших эстонских производителей мяса Nõo Lihavürst начал недавно выпускать котлеты из шпината. В магазинах Prisma можно найти котлеты Beyond Meat, которые невероятно похожи на мясные.