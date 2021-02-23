Ксения Костина: "Важно делать благотворительность частью корпоративной культуры"

"Я считаю, что добро нужно делать молча, поэтому почти не афиширую свою благотворительную деятельность. Хотя, с другой стороны, огласка может помочь привлечь больше благотворителей. На постоянной основе я помогаю нескольким российским фондам, так как долго жила в России. Фонду ”Солнце в Ладошках” я помогаю оплачивать операции тяжелобольным детям. Часто это российские дети, которым необходимы срочные операции в Европе или детки из Казахстана, Украины и Узбекистана, для которых операции в России платные. За судьбой этих ”подопечных” я слежу, часто их родители присылают видео-открытки — это очень приятно.

Еще один фонд — ”Семья и детство” помогает мамам, отказавшимся от аборта. Часто женщина решается на аборт из-за крайне трудной, безысходной жизненной ситуации. Психологи фонда помогают таким женщинам сохранить ребенка, а далее фонд ”ведет” такую семью. Каждый месяц фонд присылает мне список мам (15-20 человек) с их просьбами и прямыми банковскими реквизитами, так что я перевожу деньги мамам напрямую. Обычно суммы просьб на одну семью варьируются от 60 до 200 евро и нужны они на самое необходимое — починить крышу или стиральную машинку, купить лекарства заболевшим детям, оплатить аренду, купить теплую обувь или же детскую смесь. У меня также оформлены постоянные ежемесячные пожертвования Детскому хоспису ”Дом с Маяком” и благотворительному проекту ”Такие Дела”.

По возможности я стараюсь помогать людям, которые ко мне обращается через соцсети или почту, если просьба кажется мне посильной, актуальной и вызывающей доверие. К сожалению, в интернете очень много мошенников, поэтому деньги незнакомым я перевожу редко, просто оплачиваю то, о чем человек просит — лекарства для ребенка, дрова, детскую кроватку-домик заказывала.