Ксения Костина: "Важно делать благотворительность частью корпоративной культуры"
"Я считаю, что добро нужно делать молча, поэтому почти не афиширую свою благотворительную деятельность. Хотя, с другой стороны, огласка может помочь привлечь больше благотворителей. На постоянной основе я помогаю нескольким российским фондам, так как долго жила в России. Фонду ”Солнце в Ладошках” я помогаю оплачивать операции тяжелобольным детям. Часто это российские дети, которым необходимы срочные операции в Европе или детки из Казахстана, Украины и Узбекистана, для которых операции в России платные. За судьбой этих ”подопечных” я слежу, часто их родители присылают видео-открытки — это очень приятно.
Еще один фонд — ”Семья и детство” помогает мамам, отказавшимся от аборта. Часто женщина решается на аборт из-за крайне трудной, безысходной жизненной ситуации. Психологи фонда помогают таким женщинам сохранить ребенка, а далее фонд ”ведет” такую семью. Каждый месяц фонд присылает мне список мам (15-20 человек) с их просьбами и прямыми банковскими реквизитами, так что я перевожу деньги мамам напрямую. Обычно суммы просьб на одну семью варьируются от 60 до 200 евро и нужны они на самое необходимое — починить крышу или стиральную машинку, купить лекарства заболевшим детям, оплатить аренду, купить теплую обувь или же детскую смесь. У меня также оформлены постоянные ежемесячные пожертвования Детскому хоспису ”Дом с Маяком” и благотворительному проекту ”Такие Дела”.
По возможности я стараюсь помогать людям, которые ко мне обращается через соцсети или почту, если просьба кажется мне посильной, актуальной и вызывающей доверие. К сожалению, в интернете очень много мошенников, поэтому деньги незнакомым я перевожу редко, просто оплачиваю то, о чем человек просит — лекарства для ребенка, дрова, детскую кроватку-домик заказывала.
Под новый год я стараюсь выбрать какое-то доброе дело, которое можно сделать всем коллективом компании. Так, в разные годы мы помогали исполнять новогодние мечты болеющих детей или своими руками мастерили носки и варежки, писали открытки и вместе с новогодними сладостями отправляли их через фонд ”Старость в Радость” в дома престарелых пожилым людям, у которых нет родных.
В декабре года знакомые попросили меня помочь MTÜ Südamete Soojus с закупкой посуды, постельного белья и разных бытовых товаров для семейного детского дома, я с радостью купила все согласно списку, а наш директор по персоналу лично отвез все вещи в Кохтла-Ярве. Я считаю важным делать благотворительность частью корпоративной культуры".
Полностью проект "103 благотворителя Эстонии" на русском языке можно увидеть здесь, на эстонском — здесь.
Мы точно знаем, что людей с огромными добрыми сердцами в Эстонии гораздо больше, чем 103. Если у вас есть желание рассказать нам о таком человеке, напишите нам письмо на ajakirijana@ekspressmeedia.ee. Расскажите, в каком городе Эстонии живет ваш знакомый благотворитель, как давно и чем именно он помогает окружающим.
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