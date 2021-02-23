Хочу изменить свою жизнь: с чего начать? 3 простых шага от таллиннского психолога

3. Озаглавьте каждый сектор : а) верхний левый — “Имею и хочу иметь”, б) верхний правый — “Имею, но не хочу иметь”, в) нижний левый — “Не имею, но хочу иметь”, г) нижний правый — “Не имею и не хочу иметь”.

2. Возьмите чистый лист бумаги формата А4 . Расчертите лист на четыре сектора. Для этого проведите (ровно посередине) одну вертикальную и одну горизонтальную линию через весь лист.

1. Выберите область жизни, которую хотите прояснить . При желании вы можете поразмышлять и о своей жизни “в целом” (но в этом случае результаты будут более общими).

Вашу жизнь можно представить в виде 6 сфер благополучия: “Здоровье”, “Взаимоотношения”, “Любовь”, “Секс”, “Работа”, “Материальные блага”. Оцените каждую из этих сфер по шкале от 0 до 10, где 0 — “всё плохо, хуже некуда”, 10 — “все отлично!”. В какой сфере вы набрали меньше всего баллов? Возможно вы захотите заняться прояснением и улучшением именно этой области жизни. * * *

Уверены, что вы справитесь с ними “на ура”! Внизу описаны алгоритмы и дополнительные рекомендации. Начнём?

4. Заполните каждый сектор.

Желательно, чтобы в каждом секторе было не менее пяти и не более девяти ответов (исключение — нижний правый сектор “не имею и не хочу иметь”, где пишем столько, сколько приходит на ум).

а) Так, в верхнем левом — вы перечисляете всё то, что вы уже имеете и хотите иметь дальше, например: “комфортабельную квартиру”, “работу, которая, в общем, нравится”, и т.д.

б) В верхнем правом — вы прописываете то, что у вас есть, но вам это не нравится: “затянувшийся стресс”, “проблемы во взаимоотношениях с человеком (уточните с кем)”, “неуверенность в завтрашнем дне”.

в) В нижнем левом — вы перечисляете всё то, чем вы не обладаете, но хотели бы обладать. Например: “чувство спокойствия”, “счастливые взаимоотношения с …”, “уверенность в себе”.

г) В нижнем правом — вы прописываете то, чего у вас нет, и вы бы не хотели, чтобы это у вас было. Например: “полная бедность”, “автомобильные аварии”, “неизлечимые болезни”.