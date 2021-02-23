Хочу изменить свою жизнь: с чего начать? 3 простых шага от таллиннского психолога
Уверены, что вы справитесь с ними “на ура”! Внизу описаны алгоритмы и дополнительные рекомендации. Начнём?
ШАГ 1. “Оценка своего благополучия”
Вашу жизнь можно представить в виде 6 сфер благополучия: “Здоровье”, “Взаимоотношения”, “Любовь”, “Секс”, “Работа”, “Материальные блага”.
Оцените каждую из этих сфер по шкале от 0 до 10, где 0 — “всё плохо, хуже некуда”, 10 — “все отлично!”.
В какой сфере вы набрали меньше всего баллов? Возможно вы захотите заняться прояснением и улучшением именно этой области жизни.
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ШАГ 2. “Прояснение и уточнение своей жизни”
1. Выберите область жизни, которую хотите прояснить. При желании вы можете поразмышлять и о своей жизни “в целом” (но в этом случае результаты будут более общими).
2. Возьмите чистый лист бумаги формата А4. Расчертите лист на четыре сектора. Для этого проведите (ровно посередине) одну вертикальную и одну горизонтальную линию через весь лист.
3. Озаглавьте каждый сектор: а) верхний левый — “Имею и хочу иметь”, б) верхний правый — “Имею, но не хочу иметь”, в) нижний левый — “Не имею, но хочу иметь”, г) нижний правый — “Не имею и не хочу иметь”.
4. Заполните каждый сектор.
Желательно, чтобы в каждом секторе было не менее пяти и не более девяти ответов (исключение — нижний правый сектор “не имею и не хочу иметь”, где пишем столько, сколько приходит на ум).
а) Так, в верхнем левом — вы перечисляете всё то, что вы уже имеете и хотите иметь дальше, например: “комфортабельную квартиру”, “работу, которая, в общем, нравится”, и т.д.
б) В верхнем правом — вы прописываете то, что у вас есть, но вам это не нравится: “затянувшийся стресс”, “проблемы во взаимоотношениях с человеком (уточните с кем)”, “неуверенность в завтрашнем дне”.
в) В нижнем левом — вы перечисляете всё то, чем вы не обладаете, но хотели бы обладать. Например: “чувство спокойствия”, “счастливые взаимоотношения с …”, “уверенность в себе”.
г) В нижнем правом — вы прописываете то, чего у вас нет, и вы бы не хотели, чтобы это у вас было. Например: “полная бедность”, “автомобильные аварии”, “неизлечимые болезни”.
5. После того, как вы заполните каждый сектор — обдумайте (осмыслите) свои ответы. Что новое открылось вам? К чему стоит стремиться и какие действия следует предпринять?
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ШАГ 3. Выбор цели
1. Обратите внимание на нижний левый сектор “Не имею, но хочу иметь”. По факту, здесь вы как раз и описали свои желаемые цели. Возьмите чистый лист бумаги. Озаглавьте его “Мои цели” и перепишите в него все пункты из этого списка “Не имею, но хочу иметь”.
2. Обратите внимание на верхний правый сектор “Имею, но не хочу иметь”. Это ваш список проблем. Переформулируйте каждую проблему в новое желаемое решение. Новые формулировки добавляйте в список “Мои цели”.
Например, если ваша проблема звучит как “неуверенность в завтрашнем дне”, новая формулировка может быть “способность спокойно думать о будущем”. Если у вас написано “затянувшийся стресс” — вместо этого вы можете написать “радость жизни”.
3. Прочитайте составленный вами список “Мои цели”. Проранжируйте свои цели: какая самая главная? Какая вторая? Какая третья? Для начала возьмитесь за воплощение первой. Какие действия стоит предпринять уже сегодня-завтра, чтобы приблизиться к своей цели? Что вам мешает? Как это разрешить?
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Результат
При помощи трёх нехитрых шагов вы получаете: список приоритизированных целей, описание ваших ценностей (это ответы на вопрос “Имею и хочу иметь”), список страхов (ответы на вопрос “Не имею и не хочу иметь”), список своих проблем (ответы на вопрос “Имею, но не хочу иметь”. Осмысление ваших ответов — первый важный шаг к изменению своей жизни. Дорогу осилит идущий!
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