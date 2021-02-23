РЕЦЕПТ К ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ | Блинный торт с копченой салакой

Очистите салаку от кожицы и костей. Положите в кастрюлю масло и сметану, добавьте щепотку перца, доведите до кипения и положите в кастрюлю очищенную салаку. Снова доведите до кипения, слегка перемешивая. Снимите с огня, посолите.

Смажьте форму маслом и посыпьте панировочными сухарями. Положите на дно один блинчик. Положите на блинчик наполнитель из копченой салаки, затем снова блинчик, затем снова наполнитель. Верхним слоем должен быть блинчик, на который можно положить ложку сметаны и немного панировочных сухарей. Запекайте в духовке 10 минут.