РЕЦЕПТ К ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ | Блинный торт с копченой салакой
Ингредиенты:
Тесто для блинов:
1 столовая ложка сливочного масла
3 яйца
500 мл молока
200 г муки крупного помола
1 чайная ложка соли
Начинка:
50 копченых салак
200 г сметаны
1 столовая ложка сливочного масла
щепотка перца
Приготовление:
Очистите салаку от кожицы и костей. Положите в кастрюлю масло и сметану, добавьте щепотку перца, доведите до кипения и положите в кастрюлю очищенную салаку. Снова доведите до кипения, слегка перемешивая. Снимите с огня, посолите.
Приготовьте тонкие блины.
Смажьте форму маслом и посыпьте панировочными сухарями. Положите на дно один блинчик. Положите на блинчик наполнитель из копченой салаки, затем снова блинчик, затем снова наполнитель. Верхним слоем должен быть блинчик, на который можно положить ложку сметаны и немного панировочных сухарей. Запекайте в духовке 10 минут.
Подавайте горячим, с растопленным сливочным маслом.