Женское нормальное давление оказалось ниже мужского

К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты измерений артериального давления у более чем 27 тысяч человек, 54% из которых принадлежали к женскому полу. Оказалось, что для женщин верхним порогом нормы является показатель систолического давления 110 миллиметров ртутного столба. Верхнее давление , хронически превышающее эти цифры, связано у женщин с повышенным риском развития всех типов сердечно-сосудистых заболеваний.

До сих пор принято считать, что показатель систолического артериального давления, равный 120 миллиметрам ртутного столба, является верхним порогом нормы для взрослых людей. Хроническое превышение этого порогового значения свидетельствует о наличии гипертонии — ключевого фактора риска инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. Однако новые данные, полученные кардиологом Сьюзан Чен (Susan Cheng) и ее коллегами, заставляют предположить, что 120 миллиметров ртутного столба — верхний порог нормы только для мужчин.

В ходе своего предыдущего исследования Чен и ее коллеги установили, что женские кровеносные сосуды стареют быстрее, чем мужские.

Это открытие, а также новые данные подтверждают существование биологических и физиологических отличий между полами, а также объясняют, почему женщины более подвержены, чем мужчины, определенным типам сердечно-сосудистых заболеваний, и эти болезни проявляются у них в иные периоды жизни, пояснила Чен.



“Полученные нами результаты говорят о том, что единый, не учитывающий половые различия подход к показателям артериального давления может быть разрушительным для женского здоровья. Мы считаем, что медицинскому сообществу стоит пересмотреть действующие рекомендации относительно норм давления”, - подчеркнула Чен.