Каждая десятая девушка в Эстонии пропускала учебу из-за невозможности купить средства гигиены. Теперь школы будут помогать

По словам Лепп, переход из детства в подростковый возраст непрост и ученицы нуждаются в поддержке при формировании своей личности и поиске идентичности. “В период пубертата подросток делает свои жизненные выборы и формирует модели поведения, поэтому задача школьная медсестры заключается в консультировании школьников для предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем”, — рассказывает Лепп.

Руководитель целевого учреждения Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп отметила, что на данный момент все школы Таллинна получили это пожертвование. “Наши школьные медсестры готовы раздавать девушкам гигиенические прокладки, а также при необходимости делиться советами и отвечать на вопросы о переходном возрасте, и о сопутствующих ему переменах в организме”, — сказала Лепп. “Прежде всего это касается тех девочек, для которых начало менструаций несет большие изменения в жизни. Помимо гигиенических средств школьная медсестра поделится и информацией о новом жизненном этапе, а также поможет рекомендациями о верном уходе за собой”.

Как отмечает Лепп, вопрос не в том, что информация о сексуальном здоровье недоступна. “Увы, но обилие информации может привести к ошибкам. Ученики ищут ответы в основном в интернете, но в таком случае нужно убедиться, что информация надежная. Полученные от Google или подруги советы не всегда могут быть верным решением проблемы. Школьная медсестра — это подготовленный медицинский работник, знаниям которого учащиеся могут доверять. При необходимости медсестра может направить ученика и к врачу-специалисту”, — поясняет Лепп.

В минувшем году в ходе акции “Каждый день важен” Always и Эстонский Красный Крест собрали более 120 тысяч гигиенических прокладок для помощи тем девушкам, для которых нехватка прокладок становится усложняющей будни проблемой. Гигиенические прокладки отправили во все уезды, где их раздают девушкам через самоуправления или школы.

Согласно данным Эстонского союза сексуального здоровья, полученным на основании проведенного в 2019 году опроса среди молодых женщин, почти каждая десятая девушка в Эстонии по крайней мере раз в жизни не могла приобрести гигиенические прокладки из-за финансовых трудностей и поэтому отсутствовала на учебе.