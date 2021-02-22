Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Овен. Овнам стоит браться за самые важные дела, обязательно доводя работу над ними до полного завершения и достижения каких-то результатов. Эксперты сайта dailyhoro.ru крайне не рекомендуют откладывать дела на завтра. Овны получат мощный заряд энергии, которая сделает их более продуктивными и обострит их и без того сильное чутье. Это время, когда можно браться за новые дела, но только после завершения основных задач.

Телец. Тельцам стоит сфокусироваться на сфере любви. Очень повезет тем, кто ищет вторую половинку. Что касается деловой и финансовой сферы, то в них лучше активизироваться ближе к четвергу. Появится много сил и новых идей, которыми пока лучше ни с кем не делиться. Тельцы будут очень удачливы, если станут присматриваться и прислушиваться к мелочам. Возможно, Вселенная даст им подсказку.

Близнецы. Близнецам стоит научиться слышать себя. Их внутренний голос приведет их к победе в работе и к успеху в делах. Астрологи считают, что Близнецы на этой неделе найдут то, что давно искали. Это может быть новая работа или вторая половинка, вдохновение или удача. Со среды начнется очень благоприятное время для шопинга. Несмотря на благоприятное расположение планет, Близнецам лучше не торопиться и совершать только взвешенные поступки. Сила планет может принести этим людям чрезмерную эмоциональность.

Рак. У Раков на первое место выйдет любовь. Всем, кто в отношениях, желательно полагаться на здравый смысл. На работе лучше не отлынивать от важных дел. Нормально отдохнуть в будние дни все равно не получится. Финансовые проблемы будут решаться на этой неделе без особых трудностей. Все должно пойти как по маслу. Нужно лишь правильно расставить приоритеты в списке дел. Астрологи советуют остерегаться мошенников.