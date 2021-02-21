Японские ученые поняли, как остановить старение

Итак, известно, что многие возрастные проблемы связаны с накоплением дефектных клеток, которые инициируют системные воспалительные процессы. К таким клеткам, например, относятся стареющие (сенесцентные) клетки. Они могут делиться только определенное количество раз, после чего этот процесс прекращается.

Также процесс деления может прекратиться в результате повреждения ДНК, окислительного стресса и других факторов.

Исследование показало: для стареющей клетки жизненно важен фермент GLS1. Он тесно связан с процессом метаболизма глутамина. У стареющих клеток сломана система по удалению ненужных белков. В итоге кислотность внутри клетки сильно возрастает. Нейтрализация кислой среды происходит за счет аммиака, который получается при превращении глутамина в глутаминовую кислоту. Для этого процесса нужен фермент GLS1. Поэтому ученые делают ставку на соединения, тормозящие активность фермента.