Красота и здоровье
21.02.2021, 10:44

Японские ученые поняли, как остановить старение

 
Photo by Anna Shvets from Pexels
Сотрудники Токийского университета нашли механизм, при помощи которого удается избавиться от стареющих клеток, тем самым, затормозив процесс старения. Что важно, уже подобрано лекарственное средство с этой функцией, пишет портал MEDdaily со ссылкой на РИА "Новости".

Итак, известно, что многие возрастные проблемы связаны с накоплением дефектных клеток, которые инициируют системные воспалительные процессы. К таким клеткам, например, относятся стареющие (сенесцентные) клетки. Они могут делиться только определенное количество раз, после чего этот процесс прекращается.

Также процесс деления может прекратиться в результате повреждения ДНК, окислительного стресса и других факторов.

Исследование показало: для стареющей клетки жизненно важен фермент GLS1. Он тесно связан с процессом метаболизма глутамина. У стареющих клеток сломана система по удалению ненужных белков. В итоге кислотность внутри клетки сильно возрастает. Нейтрализация кислой среды происходит за счет аммиака, который получается при превращении глутамина в глутаминовую кислоту. Для этого процесса нужен фермент GLS1. Поэтому ученые делают ставку на соединения, тормозящие активность фермента.

Было найдено такое средство — экспериментальный противораковый препарат. В рамках эксперимента старой мыши ввели этот препарат. У животного начали лучше работать почки, о чем свидетельствовало улучшение показателей креатинина и азота мочевины. Положительные изменения зафиксировали и в печени, и в легких.

Также специалисты установили улучшение симптомов диабета и атеросклероза. Плюс, у старых животных возрастала мышечная сила. Сейчас средство начало проходить клинические испытания.

Если оно будет признано безопасным, в теории его могут использовать для лечения пациентов с прогерией (синдромом преждевременного старения), с мышечной дегенерацией и почечными заболеваниями.


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