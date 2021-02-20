Как назвали девятого правнука Елизаветы II? Принцесса Евгения опубликовала первые фото сына
На своей странице в Instagram Ее Королевское Высочество опубликовало фотографии с супругом и сообщила имя первенца - Август Филипп Хоук Бруксбэнк.
На снимках Евгения и ее супруг держат на руках малыша Филиппа, завернутого в синее одеяло. Снимки сделаны во время выписки.
“Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбэнком. Спасибо вам за множество теплых поздравлений. Наши сердца полны любви к этому человечку, слова не могут передать наши чувства. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями. Сделала их наша замечательная акушерка. Спасибо всем сотрудникам роддома, включая нашу акушерку, которая приехала на выписку нашего мальчика”, - гласит подпись к снимкам.
Принцесса Евгения - член королевской семьи Великобритании, младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской. Является десятой в линии наследования трона шестнадцати государств Содружества после своей старшей сестры, Беатрис.
Ее Высочество вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка 12 октября 2018 года. Венчание прошло в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Влюбленные пригласили на роскошное свадебное торжество больше тысячи гостей.
9 февраля 2021 года у пары родился сын. Филипп - первенец принцессы Евгении и Джека Бруксбанка и первый внук для родителей невесты - принца Эндрю и Сары Фергюсон. Филипп станет 11-м в очереди к королевскому престолу, отодвинув на 12-е место младшего сына королевы, принца Эдварда.