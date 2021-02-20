Как назвали девятого правнука Елизаветы II? Принцесса Евгения опубликовала первые фото сына

На своей странице в Instagram Ее Королевское Высочество опубликовало фотографии с супругом и сообщила имя первенца - Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

На снимках Евгения и ее супруг держат на руках малыша Филиппа, завернутого в синее одеяло. Снимки сделаны во время выписки.

“Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбэнком. Спасибо вам за множество теплых поздравлений. Наши сердца полны любви к этому человечку, слова не могут передать наши чувства. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями. Сделала их наша замечательная акушерка. Спасибо всем сотрудникам роддома, включая нашу акушерку, которая приехала на выписку нашего мальчика”, - гласит подпись к снимкам.