Грубая красота. Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать

Несколько лет своей жизни Поддубный работал портовым грузчиком на Черном море. После 14-часового рабочего дня он ежедневно тягал гири и боролся с товарищами, а по утрам бегал и закалялся ледяной водой. Однажды в Феодосию приехал знаменитый цирк Бескоровайного. Силач не пропустил ни одного представления, внимательно изучая трюки акробатов на арене. Однако существует версия, что ходил он туда ради единственной женщины — венгерской гимнастки Эмилии.

Понятие “секс-символ” появилось в начале ХХ века. Таким званием наделяют человека, который считается сексуально привлекательным для большей части населения планеты. В разное время под это описание попадали абсолютно непохожие друг на друга люди — это зависело от предпочтений общества под влиянием тех или иных исторических событий. Так, благодаря главному атлету Российской империи Ивану Поддубному первое десятилетие прошлого века стало временем силачей. В роду казака все мужчины были высокими и здоровыми: сам Поддубный утверждал, что единственный человек, который был сильнее его, — это его отец.

Однако утонченная сексуальность первой четверти прошлого века сменилась на мужественность военных лет. Ключевой образ мужчины в годы Второй мировой войны — вновь сильный, суровый, затянутый в форму “герой”, без какой-либо растительности на лице. Одним из таких героев стал Джеймс Стюарт — боевой летчик, принимавший участие во Второй мировой войне и войне во Вьетнаме — первый среди артистов, кто добровольно ушел на фронт.

И хотя тяжеловесы с богатырским ростом на протяжении десятилетия вдохновляли мужчин, вскоре они уступили место европейскому стилю элегантного денди — в безупречном костюме и с аккуратными подкрученными вверх усами. Кумиром миллионов зрителей по всему миру стал американский актер Рудольф Валентино — звезда немого кино 20-х годов. Почти каждый мужчина с зализанными волосами, томным взглядом и пробором посередине головы, как у первого секс-символа Голливуда, автоматически становился популярным у женщин.

Окончание войны и начало мирной жизни ознаменовала нарочитая сексуальность. Культом 1950-х годов стали стиль рокабилли и прическа Элвиса Пресли — зализанный надо лбом кок. Фанатки даже выстраивались в очередь за пучками волос музыканта: после смерти Пресли прошел аукцион, на котором его личный парикмахер продал контейнер с прядями за 20 тысяч долларов.





Десятилетие спустя эталонами мужской красоты считались дерзкие загорелые красавцы в обтягивающих джинсах и кожаных куртках. Кумирами стали Марлон Брандо, который гонял на мотоцикле по школьным коридорам и был исключен из военной академии за хулиганское поведение, а также Ален Делон, чья карьера поначалу не складывалась из-за выдающихся внешних данных: продюсеры считали его лицо слишком красивым для мужчины.