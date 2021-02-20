Именно эта черта характера продлевает человеку жизнь. Проверьте, есть ли она у вас

Результаты исследования, проведенного международной группой ученых во главе с сотрудниками факультета психологии Лимерикского университета (Ирландия), опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

То, что индивидуальные характеристики личности связаны с продолжительностью жизни, было подтверждено в ходе многочисленных исследований, однако до сих пор было неясно, какие биологические механизмы лежат в основе этого феномена. Авторы нового исследования предположили, что, по крайней мере, одной из скрытых причин могут быть особенности работы иммунной системы, в частности ее чрезмерная активность, приводящая к хроническому воспалению, повышению риска тяжелых заболеваний и преждевременной смерти.

Ученые проанализировали данные, касающиеся почти тысячи американцев, средний возраст которых на момент начала исследования составлял 59 лет. Наблюдения за этими людьми велись на протяжении 14 лет. Участники проходили стандартное тестирование на “большую пятерку” основных личностных качеств — доброжелательность, добросовестность, эмоциональную стабильность, общительность и интеллект. Кроме того, участники сдавали анализ крови на биомаркеры воспаления.

Анализ собранной информации показал, что у людей, набравших минимальные баллы по шкале добросовестности (то есть, ответственности, порядочности, организованности, способности к самоконтролю), риск не дожить до старости на 40% выше, чем у тех, кто набрал в этой категории максимальное число баллов.

При этом у наиболее добросовестных людей оказался очень низкий уровень интерлейкина 6 — биомаркера, отражающего активность иммунной системы и играющего важную роль в развитии возрастных заболеваний. Как полагают исследователи, такая биологическая особенность отчасти объясняет предрасположенность порядочных людей к долгой жизни.