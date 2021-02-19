На пике родительского выгорания: как помочь себе, когда нет сил

Одна мама тянула на себе весь быт и воспитание детей. Она делала работу по дому — мыла полы, готовила завтраки, обеды и ужины, занималась стиркой белья, по ночам вставала к младенцу, ходила гулять с детьми два раза в день и выполняла все обязанности добропорядочной матери. Она стойко выносила все истерики малышей, понимая, что они еще не научились управлять своими эмоциями.

Еще она пыталась в свободное время подрабатывать, потому что не хотела финансово зависеть от мужа. Каждое утро она натягивала на лицо улыбку: потому что грех жаловаться на такую жизнь…

Но однажды эта мама сломалась. Она поднялась утром в ужасном настроении и поняла, что еще один такой день сурка уничтожит ее…

Редкая мама не сталкивалась с родительским выгоранием. Как отмечается в исследовании бельгийских психологов, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, родительское выгорание очень напоминает профессиональное и отличается от него лишь тем, что связано с воспитанием детей.