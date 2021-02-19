Главой оргкомитета Олимпиады в Токио стала женщина. Прежний глава ушел после обвинений в сексизме

Ее предшественник Ёсиро Мори был вынужден подать в отставку после того, как заявил, что женщины слишком болтливы.

Скандал разгорелся, когда Мори сказал, что не следует увеличивать число женщин в Олимпийском комитете Японии (5 из 24), поскольку в этом случае придется резко ограничивать время их выступлений, “поскольку они не в состоянии закончить свою мысль, и это раздражает”. Позднее ему пришлось извиняться за свои слова.



Поначалу шли разговоры о том, чтобы назначить на освободившееся место другого мужчину, ровесника Мори (ему 84 года), но эта идея подверглась резкой критике.

Новый президент

В день своего назначения, 18 февраля, Сэйко Хасимото сказала, что подала в отставку с поста министра по делам Олимпиады сразу после того, как стала главой оргкомитета.

На пресс-конференции она отметила, что хочет, чтобы наследием этих игр стало бы общество, которое принимало бы всех людей, вне зависимости от их пола, физических особенностей, расы или сексуальной ориентации.