У некоторых женщин повышен риск не пережить коронавирус

Кроме того, важнейшую роль в развитии иммунного ответа на вирус играют половые гормоны - судя по всему, женские гормоны эстроген и прогестерон защищают женщин от тяжелой формы ковида и смерти в результате осложнений инфекции, в то время как мужской гормон тестостерон работает в противоположном направлении. Исследователи предположили, что у женщин в постменопаузе, когда уровни половых гормонов в организме падают, защитный эффект должен пропадать.

С самого начала пандемии специалисты обратили внимание на то, что мужчины умирают от ковида гораздо чаще, чем женщины. Считается, что в основе такого эффекта могут лежать несколько причин. Во-первых, в женском организме ниже концентрация ключевых белков, которые вирус SARS-CoV-2 использует для прикрепления к клеткам и проникновения в них. Во-вторых, у женщин, благодаря двум Х-хромосомам, более активная иммунная система, чем у мужчин.

К такому выводу пришли исследователи из медицинского колледжа при Международном университете Флориды (США), статья которых опубликована в журнале Obstetrics and Gynecology.

Чтобы подтвердить или опровергнуть такую гипотезу, ученые проанализировали результаты более ста исследований на эту тему, а также изучили информацию из базы данных Global Health 50/50 (самого большого в мире открытого источника данных по ковиду, разбитых по половой принадлежности пациентов).

В итоге было подтверждено, что мужчины действительно умирают от ковида вдвое чаще, чем женщины.

Но и среди женского населения существуют группы с более высоким уровнем смертности. К ним, как и предполагалось, относятся женщины в возрасте старше 50 лет, то есть накануне и после наступления менопаузы, но не только.

Много летальных случаев ковида зарегистрировано также среди недавно родивших женщин. Это может быть связано с тем, что сразу после родов происходит резкое падение уровня одного из половых гормонов, прогестерона, предположили исследователи.

Кроме того, в группу риска входят женщины, страдающие от синдрома поликистоза яичников, поскольку это состояние, помимо таких проблем со здоровьем, как гипертония, болезни сердца и диабет, сопровождается повышением уровня мужских половых гормонов.

Как подчеркивают авторы исследования, женщинам из этих групп риска необходимо особенно беречься от заражения коронавирусной инфекцией.