Ваш внутренний демон по знаку Зодиака

Помните о том, что в каждом есть какие-то изъяны, но по-настоящему сильных людей отличает умение бороться с ними и умение прислушиваться к мудрым советам. Старайтесь следовать подсказкам мудрых людей, которые помогут вам сделать вашу жизнь и себя самих лучше.

Овен. Главный демон Овнов - это демон излишества. Эти люди не знают границ в работе, в отдыхе, в наслаждениях и развлечениях — не одновременно, а на разных этапах жизни. Они просто не умеют останавливаться, когда это необходимо. С другой стороны, стремление взять все и сразу может подарить Овнам невероятную мотивацию.

Телец. Тельцам очень страшно оставаться в одиночестве. Они очень боятся, что наступит тот день, когда от них отвернутся все вокруг. Из-за этого они часто дружат с кем попало вместо того, чтобы искать лучших людей. Их неразборчивость в людях порой помогает им бороться с тревогой, но это бывает редко.

Близнецы. Главный демон Близнецов - свободолюбие. Они ненавидят, когда им указывают, когда ими управляют и в чем-то ограничивают их. Этот демон требует от них решительных действий. Близнецы часто отвергают тех, кто о них заботится.

Рак. Раки обожают сплетничать и распространять слухи. Хотя вы вряд ли об этом узнаете и вряд ли этому помешаете. Эти люди даже сами себе не признаются в том, что любят обсудить сплетни. С ними нужно быть предельно осторожными. С другой стороны, если вы им дороги, они никогда никому не расскажут о ваших тайнах.

Лев. Львы помешаны на том, чтобы быть самыми лучшими. Это полезное стремление, но иногда все заходит слишком далеко. В таком случае Львы забывают обо всем на свете, фокусируясь лишь на работе, бизнесе, успехе и деньгах.

Дева. Главный демон Дев - перфекционизм, который сидит внутри них и вечно ищет какие-то изъяны в проделанной работе, в окружающих вещах, людях. Девы обожают, когда все происходит по расписанию и именно так, как они предсказали. Из-за этого внутреннего “я” они часто разочаровываются в чем-то.