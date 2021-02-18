Во Франции экс-министра приговорили к тюремному заключению за сексуальные домогательства к подчиненным

Известно, что с Трона сняли обвинения в 2018 году после постановления суда об отсутствии доказательств того, что женщин принуждали к сексуальным действиям. Но на апелляционном процессе на этой неделе присяжные подтвердили обвинения одного из истцов.

Суд решил, что “серьезность обвинений”, “упорные отрицания” Трона и “давление, оказываемое на свидетелей и потерпевших” оправдывают тюремное заключение. Также было признано “моральное принуждение” со стороны Трона к двум сотрудницам из-за их “подчиненной роли” в мэрии.

“Это большая победа для всех женщин, у которых могут быть проблемы на рабочем месте”, — сказал после приговора адвокат одной из заявительниц Винсент Оливье.

Отмечается, что 63-летний Жорж Трон, который неоднократно настаивал на своей невиновности, потерял должность в правительстве президента Николя Саркози в 2011 году после появления обвинений. Однако был переизбран мэром Дравайла, расположенного к югу от Парижа.

После 11 часов обсуждения на заседании 17 февраля присяжные приговорили его к пяти годам тюремного заключения, из которых два года были отсрочены. При этом заместитель мэра Троа Грюэль, которая отвергла обвинения в пособничестве и подстрекательстве к сексуальным нападениям, была приговорена к двум годам тюремного заключения условно.



