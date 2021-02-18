Защищает от коронавируса и нужен всем детям? Эстонский фармацевт развенчивает 6 главных мифов о витамине D
В малосолнечный период у людей всегда возникает интерес и вопросы по поводу употребления витамина D, отмечает фармацевт веб-аптеки Benu Трийн Хирвлаан. “Витамин D — это в действительности гормон, который поддерживает иммунную систему, а также он важен для обмена кальция — то есть прежде всего для формирования костей и зубов. Если витамина D недостаточно, то человек чувствует усталость, возникают проблемы с кожей, волосами, ногтями и зубами. Также могут появиться проблемы с суставами и увеличивается опасность переломов, так что в нынешнее скользкое время падения могут быть особенно рискованными”, — поясняет Хирвлаан.
Эстонские широты дают нам только около 20% солнечных дней в году и витамин D обычно принимают с сентября по апрель. “Да, это верно, но если люди не проводят время на солнце и весной, и летом, то витамин D придется принимать круглогодично”, — отмечает фармацевт и добавляет, что особенно важен постоянное употребление витамина D в том случае, если необходим постоянный прием лекарств, которые вызывают светобоязнь или же если возникают болезни, при которых нежелательно пребывание на солнце.
Употребление витаминных капсул или прием солнечных ванн — это, по словам Хирвлаан, не единственный способ для укрепления собственной иммунной системы. “Важно, чтобы ваше меню было по возможности разнообразным. Например, витамины типа D3 можно получить из пищи животного происхождения, жирной рыбы, сыров, яиц, йогурта и масла. Витамины типа D2 мы получаем из растений, предназначенных для еды, грибов, авокадо и из обогащенных витамином D соевых продуктов”, — приводит примеры фармацевт.
“Объем витамина D, который необходимо добавить в качестве пищевой добавки, можно узнать, если известен уровень этого витамина в крови”, — отмечает Хирвлаан, по словам которой уровень витамина D можно измерить тестом венозной крови, на который направляет семейный врач. “Для взрослых уровень витамина D круглый год должен быть не меньше 75 нмоль/л — то есть количество наномолей на один литр”. Также как взрослые, так и дети школьного возраста могут определить свой уровень витамина D в аптеке, где из пальца для этого возьмут 1-2 капли крови и результат можно получить в течение 15 минут.
При выяснении результата уже можно, по словам фармацевта, подобрать соответствующие препараты и витаминные наборы с необходимым содержанием. “В аптеке в качестве пищевой добавки продается в основном витамин D3 — например, в виде масляных капсул. Для сердца и системы кровеносных сосудов витамин D особенно полезен с рыбьим жиром или маслом рыбьей печени. Для костей и зубов витамин D чрезвычайно полезен с кальцием, а иммунную систему поддерживает витамин D вместе с цинком”, — перечисляет она.
Также нередко возникает путаница в разных цифрах и единицах измерения на упаковках витамина D. “У нас в Эстонии используется два измерения: микрограмм (μg) и международные единицы — IU (или же МЕ) и их не стоит смешивать. 1 микрограмм равен 40 IU”, — добавляет Хирвлаан.
6 мифов о витамине D
1. Миф: витамина D много не бывает
Хотя эстонская погода и период вирусных заболеваний подстегивают укреплять организм витамином D, его излишнее употребление, по словам Хирвлаан, все же не полезно для здоровья и поэтому в Европейском Союзе определены безопасные дневные нормы. “Если витамина D употреблять слишком много, то это повлияет на обмен кальция в теле. Может случиться, что уровень кальция в крови станет слишком высоким и возникнет гиперкальциемия. Это в свою очередь провоцирует тошноту, рвоту, слабость и частое мочеиспускание. Слишком большое количество витамина D может повредить почкам и стать причиной болей в костях”, — предупреждает фармацевт и советует по части употребляемого объема витамина предварительно посоветоваться со специалистами.
2. Миф: прием витамина D зависит от времени года
“Доза витамина D не всегда зависит от времени года, но все же от того, каков его уровень в крови человека. Идеально, если доза принимаемого витамина D находится где-то между рекомендованной и безопасной дневной нормой с учетом уровня витамина D в крови”, — настоятельно подчеркивает фармацевт и советует по вопросам употребляемого объема витамина D консультироваться с врачом или аптекарем.
Если витамин D принимается для профилактики, то, по словам аптекаря, для возраста 1-12 лет нужен препарат, где его содержание 10-20 μg или же 400-800 IU, начиная с 12 лет и для взрослых — 20-30 μg или же 800-1200 IU. Пожилые (то есть старше 70 лет) могут, согласно рекомендации Хирвлаан, принимать 30-50 μg (1200-2000 IU), поскольку у этой категории увеличивается риск остеопороза или т.с. истончение костей. Также, по словам фармацевта, более крупные дозы витамина D должны принимать занимающиеся спортом люди, потому что их обмен веществ в мышцах и костях более интенсивный.
3. Миф: в случае нехватки витамина D увеличивается опасность заражения коронавирусом
Хирвлаан подчеркивает, что в действительности нет тех клинических исследований, которые давали бы основание для утверждения, что витамин D играет важную роль при заражении коронавирусом. “Витамин D поддерживает иммунную систему человека и поэтому советуется его принимать и вирусный период, особенно учитывая, что этот период совпадает с самым темным временем года”, — добавляет она.
4. Миф: необходимое количество витамина D можно получить в солярии
Несмотря на распространенное мнение, фармацевт Benu особенно подчеркивает то, что UVB-излучение — то есть излучение, используемое в соляриях — хотя и помогает синтезу витамина D3 в коже, но весьма ограничено и в действительности солярий не поможет повысить уровень витамина D в случае его недостатка в теле.
“Я бы не советовала поднимать уровень витамина D солярием, потому в таком случае кожа получает за короткое время очень большую дозу UVA- и UVB-излучения. UVA-излучение повреждает клетки кожи и провоцирует распад эластина и коллагена. Это в свою очередь приводит к образованию морщин. К тому же UVA-излучение увеличивает риск рака кожи. А UVB-излучение наносит ущерб более глубоким кожным слоям и провоцирует ожоги”, — поясняет она.
5. Миф: вегетарианцам витамина D не подходит
“Вегетарианцы и веганы все чаще спрашивают в аптеках о таких препаратах с витамином D, которые не были бы животного происхождения. Такие витамины в аптеках в последние годы действительности появляются все больше и обычно они содержат витамин D, полученный из определенного типа лишайников”, — отмечает Хирвлаан.
6. Миф: каждому младенцу или ребенку обязательно нужно давать витамин D
Педиатры Европы относят младенцев на грудном вскармливании в группу риска по нехватке витамина D, потому что его недостаточно в материнском молоке для обеспечения необходимого обмена кальция у ребенка. “Поэтому стоит давать новорожденным с 4-5 дня жизни 10 μg или же 400 IU витамина D в день”, — поясняет Хирвлаан.
В то же время она отмечает, что если ребенка кормить обогащенной витамина D молочной смесью и при этом давать еще витамина D в виде пищевой добавки, то может возникнуть опасность слишком высокого уровня этого витамина. “Поскольку молочные смеси для младенцев и маленьких детей обогащены витамина D, то родителям необходимо вести подсчет того, как много витамина D получает младенец из молочной смеси и при необходимости посоветоваться с врачом или аптекарем о необходимой дозе витамина D”.
Она добавляет, что в Европейском Союзе определено, сколько максимально витамина D может быть в молочной смеси и при подсчете этого витамина родители должны учитывать и другие факторы — возраст ребенка или объем смеси, получаемой за день.