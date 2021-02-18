Защищает от коронавируса и нужен всем детям? Эстонский фармацевт развенчивает 6 главных мифов о витамине D

Эстонские широты дают нам только около 20% солнечных дней в году и витамин D обычно принимают с сентября по апрель. “Да, это верно, но если люди не проводят время на солнце и весной, и летом, то витамин D придется принимать круглогодично”, — отмечает фармацевт и добавляет, что особенно важен постоянное употребление витамина D в том случае, если необходим постоянный прием лекарств, которые вызывают светобоязнь или же если возникают болезни, при которых нежелательно пребывание на солнце.

В малосолнечный период у людей всегда возникает интерес и вопросы по поводу употребления витамина D, отмечает фармацевт веб-аптеки Benu Трийн Хирвлаан. “Витамин D — это в действительности гормон, который поддерживает иммунную систему, а также он важен для обмена кальция — то есть прежде всего для формирования костей и зубов. Если витамина D недостаточно, то человек чувствует усталость, возникают проблемы с кожей, волосами, ногтями и зубами. Также могут появиться проблемы с суставами и увеличивается опасность переломов, так что в нынешнее скользкое время падения могут быть особенно рискованными”, — поясняет Хирвлаан.

“Объем витамина D, который необходимо добавить в качестве пищевой добавки, можно узнать, если известен уровень этого витамина в крови”, — отмечает Хирвлаан, по словам которой уровень витамина D можно измерить тестом венозной крови, на который направляет семейный врач. “Для взрослых уровень витамина D круглый год должен быть не меньше 75 нмоль/л — то есть количество наномолей на один литр”. Также как взрослые, так и дети школьного возраста могут определить свой уровень витамина D в аптеке, где из пальца для этого возьмут 1-2 капли крови и результат можно получить в течение 15 минут.

Употребление витаминных капсул или прием солнечных ванн — это, по словам Хирвлаан, не единственный способ для укрепления собственной иммунной системы. “Важно, чтобы ваше меню было по возможности разнообразным. Например, витамины типа D3 можно получить из пищи животного происхождения, жирной рыбы, сыров, яиц, йогурта и масла. Витамины типа D2 мы получаем из растений, предназначенных для еды, грибов, авокадо и из обогащенных витамином D соевых продуктов”, — приводит примеры фармацевт.

При выяснении результата уже можно, по словам фармацевта, подобрать соответствующие препараты и витаминные наборы с необходимым содержанием. “В аптеке в качестве пищевой добавки продается в основном витамин D3 — например, в виде масляных капсул. Для сердца и системы кровеносных сосудов витамин D особенно полезен с рыбьим жиром или маслом рыбьей печени. Для костей и зубов витамин D чрезвычайно полезен с кальцием, а иммунную систему поддерживает витамин D вместе с цинком”, — перечисляет она.

Также нередко возникает путаница в разных цифрах и единицах измерения на упаковках витамина D. “У нас в Эстонии используется два измерения: микрограмм (μg) и международные единицы — IU (или же МЕ) и их не стоит смешивать. 1 микрограмм равен 40 IU”, — добавляет Хирвлаан.

6 мифов о витамине D



1. Миф: витамина D много не бывает