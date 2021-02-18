ФОТО | В Fotografiska открылась выставка легендарного фэшн-фотографа Эллен фон Унверт. Она открыла миру Клаудию Шиффер
Эллен фон Унверт — известный немецкий фотограф. За 30-летнюю карьеру перед объективом ее фотокамеры пронеслась вереница звезд, умеющих как никто другой эффектно позировать для фотосессий. Важные для творчества фотографа понятия — это игра и стирание границ между фантазией и реальностью. Подобно кинорежиссеру, фон Унверт создает параллельную вселенную, в которой возможно все, при этом фотограф всегда демонстрирует высокий уровень профессионализма.
Свои первые снимки она сделала более 30 лет назад, работая в Африке моделью. С тех пор Эллен создала множество потрясающих фотографий, выпустила девять фотокниг, сделала невообразимое количество обложек для журналов, поработала в различных проектах кинорежиссером, а также создала собственный журнал, который распространяется по всему миру.
Эта культовая красавица начинала как модель, но ей не нравилась жесткая манера обращения с представительницами данной профессии: “Стой смирно, не двигайся”. И вот, подаренной бойфрендом простой маленькой камерой, она начала фотографировать своих друзей-моделей, этот процесс ей очень понравился. Вскоре фон Унверт стали нанимать модельеры, такие как Кэтрин Хэмнетт. Она сняла масштабную кампанию для Guess — открыла тогда еще неизвестную модель Клаудию Шиффер — и была первой, кто поместил Кейт Мосс на обложку журнала Vogue. Фон Унверт называет себя феминисткой и всегда изображает женщин сильными, а не хрупкими и порабощенными. Все остальное — уже история моды.
Выставка “ПОСВЯЩЕНИЕ! 30 лет прославления женщин” представляет собой увлекательное путешествие по миру эмоций. На ней вы увидите фотографии, которые лучше всего подходят для иллюстрации следующих тем: власть, игра, драма, гендер, страсть, любовь и вожделение.
Выставка потрясает зрителя и заставляет его с любопытством исследовать изображения: где тут верх, а где тут низ? Это сексуально, а это уже слишком! И почему им всем так весело? Какую бы из семи эмоций ни иллюстрировали фотографии, работы фон Унверт всегда живые, энергичные, чувственные и зачастую выполнены с легким налетом юмора, типичным для фотографа. Помимо снимков на выставке можно увидеть и видеоработы художницы.
“Многие вещи становятся куда лучше, если их немного обыграть. Не воспринимайте все слишком серьезно. Позвольте жизни и событиям найти вас, вместо того чтобы пытаться все контролировать. В моих изображениях я хочу добиться передачи энергии и движения, потому что это и есть жизнь. Вы не можете ее контролировать. Она всегда будет удивлять вас, если вы ей это позволите, а не будете навешивать на переживаемый опыт ярлыки „хороший“ или „плохой“”, — объясняет свое творчество Эллен фон Унверт.
“Эти фотографии — словно дневник, в котором запечатлены встречи, люди, контекст. На снимках они снова оживают, и это волшебно и крайне эмоционально. Я очень горжусь и польщена тем, что моя выставка проходит в прекрасном музее Fotografiska. Увы, многое из того, что я сняла, сегодня уже никто бы не опубликовал — теперь это считается слишком провокационным. Как будто мы возвращаемся в то время, когда пуританство определяло нашу общую реальность. Я не хочу этого. Если я смогу заставить людей задуматься о том, насколько безумен подобный регресс, я буду очень горда”, — со счастливой улыбкой заключает Эллен фон Унверт.
Зимний сезон Fotografiska Tallinn посвящен культовым и ярким женщинам-фотографам. Сезон открыла выставка Эвелин Бенчицовой Merror, за которой последовала экспозиция культовой Эллен фон Унверт “ПОСВЯЩЕНИЕ! 30 лет прославления женщин”. Выставка фон Унверт открыта с 19 февраля по 30 мая.