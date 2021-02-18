ФОТО | В Fotografiska открылась выставка легендарного фэшн-фотографа Эллен фон Унверт. Она открыла миру Клаудию Шиффер

“Эти фотографии — словно дневник, в котором запечатлены встречи, люди, контекст. На снимках они снова оживают, и это волшебно и крайне эмоционально. Я очень горжусь и польщена тем, что моя выставка проходит в прекрасном музее Fotografiska. Увы, многое из того, что я сняла, сегодня уже никто бы не опубликовал — теперь это считается слишком провокационным. Как будто мы возвращаемся в то время, когда пуританство определяло нашу общую реальность. Я не хочу этого. Если я смогу заставить людей задуматься о том, насколько безумен подобный регресс, я буду очень горда”, — со счастливой улыбкой заключает Эллен фон Унверт.